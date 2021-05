Lisa Zettlin przejmuje stanowisko od Jarosława Batora

Lisa Zettlin , która funkcję dyrektora zarządzającego objęła z dniem 1 maja, jest związana z CitySpace od 3 lat.

, która funkcję dyrektora zarządzającego objęła z dniem 1 maja, jest związana z CitySpace od 3 lat. Przejmuje stanowisko od Jarosława Batora, który, pozostając w ramach Echo Investment, skoncentruje się na rozwoju Resi4Rent – firmy zajmującej się dostarczaniem produktów mieszkaniowych na wynajem.

Wcześniej pracowała na stanowisku Head of Business Development. W tej roli była odpowiedzialna za ekspansję, zarządzanie projektami i strategię marketingową.

– Ostatnie trzy lata były okresem dynamicznego rozwoju. W tym czasie podwoiliśmy powierzchnię biurową i liczbę stanowisk, którymi zarządzamy w Polsce. Ogromnymi sukcesami były także wprowadzenie do portfolio hot-desków, aplikacji mobilnej z usługami na życzenie czy rozbudowa zespołu o zupełnie nowe kompetencje – mówi Lisa Zettlin. – Ostatnie lata zaowocowały przygotowaniem firmy do dynamicznego skalowania oraz gruntowną digitalizacją procesów operacyjnych. CitySpace stał się jeszcze bardziej elastyczny i gotowy do dalszej ekspansji, którą planujemy na najbliższe miesiące i lata – podkreśla.

W poprzedniej roli do zakresu obowiązków Lisy Zettlin należało również prowadzenie transformacji i projektów strategicznych, takich jak rebranding, rozwój produktów i repozycjonowanie na rynku w odniesieniu do wzornictwa i marketingu.

Lisa Zettlin posiada prawie dwudziestoletnie doświadczenie w zarządzaniu międzynarodowym zespołem marketingowym, sprzedażowym i produktowym. Zanim dołączyła do CitySpace, pracowała na różnych stanowiskach kierowniczych w międzynarodowej firmie przemysłowej Atlas Copco. Firma ta jest jednym z globalnych liderów w dostarczaniu rozwiązań montażowych dla branży lotniczej, motoryzacyjnej i energetycznej. W Atlas Copco Lisa Zettlin pełniła międzynarodowe funkcje w Rosji i Europie Wschodniej. Jej ostatnie stanowisko obejmowało pracę w centrali w Szwecji jako Business Development Manager w dziale General Industry. Do zakresu obowiązków w tej roli należało m.in. kierowanie globalnym segmentem, sprzedaż i marketing rozwiązań przemysłowych dla segmentu klientów: rolnictwo, budownictwo i sprzęt górniczy (roczny budżet około 50 milionów dolarów), a także kierowanie zespołem menedżerów ds. kluczowych klientów oraz rozwojem biznesu w zakresie marketingu i zarządzania portfelem produktów.