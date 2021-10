Maciej K. Król przechodzi z Business Link do GTC

Do firmy GTC dołączył właśnie Maciej K. Król jako dyrektor handlowy, a Yacine Diallo objął stanowisko dyrektora ds. rozwoju.

Maciej K. Król jest ekspertem z 20-letnim doświadczeniem w zakresie doradztwa inwestycyjnego na rynku nieruchomości, IT, marketingu korporacyjnego, optymalizacji procesów biznesowych oraz restrukturyzacji. W trakcie swojej kariery, Maciej K. Król był partnerem i dyrektorem zarządzającym w polskim oddziale międzynarodowej firmy doradczej GVA Worldwide, a także członkiem zarządu dwóch zagranicznych funduszy inwestycyjnych działających na rynku nieruchomości. Odpowiadał tam za restrukturyzację portfela i finansowanie. Przed dołączeniem do GTC pełnił funkcję dyrektora zarządzającego w Business Link, będącego częścią Grupy Skanska. Ponadto, jest członkiem Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) oraz Urban Land Insitute.

Jako dyrektor handlowy w polskim oddziale GTC, Maciej K. Król będzie odpowiedzialny za koordynację i wdrażanie strategii biznesowej, rozwój produktów i standaryzację usług, a także wspieranie zespołów leasingu, zarządzania aktywami oraz projektami.

Yacine Diallo jest absolwentem Politechniki Warszawskiej i członkiem polskiej Izby Architektów. Wcześniej pełnił funkcję członka zarządu i dyrektora działu rozwoju w HB Reavis Polska, a także dyrektora działu technicznego w polskim oddziale Globalworth. W ciągu 20 lat pracy na rynku budowlanym i deweloperskim w Polsce oraz Europie Środkowo-Wschodniej, Yacine z powodzeniem prowadził różnorodne projekty z zakresu nieruchomości komercyjnych. Będąc z wykształcenia architektem, współtworzył prestiżowe projekty mieszkaniowe i komercyjne w Londynie oraz Warszawie. W roli dyrektora ds. rozwoju GTC będzie odpowiadał za zarządzanie wyceną oraz audytami technicznymi (due diligence) w zakresie nabywania gruntów i aktywów, jak również za działania deweloperskie i budowlane dla portfolio GTC w Polsce.

- Z radością witam dwóch ekspertów z imponującym doświadczeniem, którzy pokierują działami handlowym i rozwoju w polskim oddziale GTC. Wierzę, że dzięki Maciejowi K. i Yacine rozwiniemy portfolio, wzmacniając naszą działalność zgodnie z praktykami ESG. Oboje wnoszą rozległą wiedzę branżową i różnorodne doświadczenia w zakresie rozwoju portfela i sprzedaży. Jestem przekonany, że przełoży się to na doskonałe wyniki biznesowe, rozwój naszego udziału na polskim rynku oraz nową jakość nieruchomości GTC, z naciskiem na zrównoważony rozwój i zadowolenie najemców – komentuje Grzegorz Strutyński, country manager w GTC Polska.