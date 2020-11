Maciej Plichta dołączył do zespołu ds. nowych technologii w Colliers International

Do Colliers International dołączył Maciej Plichta, który objął stanowisko New Technology Solutions Manager. Do jego obowiązków będzie należało wsparcie firmy oraz jej klientów w doradztwie w zakresie nowych technologii, a także prezentowanie oraz wdrażanie konkretnych rozwiązań. Pod opieką Macieja znajdą się także rozwiązania z zakresu PropTech oferowane przez Colliers m.in. aplikacja do zarządzania biurem Office App i platforma do rezerwacji przestrzeni w coworkach - Colliers Mobility Pass.

– Pandemia zdecydowanie przyspieszyła tempo zmian w zakresie nowych technologii, także w sektorze nieruchomości. Colliers od dawna znajduje się w czołówce branży nieruchomości komercyjnych, a teraz jest wiodącym graczem, który wspiera rozwój PropTechu. Cieszę się, że mogę stać się jego częścią i wraz z moimi współpracownikami szukać najbardziej innowacyjnych rozwiązań, aby współtworzyć technologiczną przyszłość inteligentnych budynków i środowiska pracy – mówi Maciej Plichta, New Technology Solutions Manager w Colliers International.

– Dołączenie Macieja do zespołu jest kontynuacją naszej strategii, w ramach której skupiamy się m.in. na wyszukiwaniu i wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych dla naszych klientów. Tylko w tym roku wprowadziliśmy do oferty dwa rozwiązania wspierające funkcjonowanie firm w nowej rzeczywistości – aplikację Office App, która dzięki 70 funkcjonalnościom, takim jak: mobilny dostęp do budynku i nawigacja po nim, smart parking czy wirtualna recepcja pomaga zarządzać powierzchnią biurową oraz Colliers Mobility Pass – pierwszą w Polsce platformę dającą dostęp do ponad 5000 coworków na świecie, w tym do ponad 60 w naszym kraju. Wiedza i doświadczenie, które Maciej wnosi do Colliers pozwolą nam jeszcze bardziej umocnić naszą pozycję w obszarze PropTech – mówi Sylwia Pędzińska, senior partner, odpowiedzialna za obszar Innovation & Knowledge w Colliers International.

Maciej jest specjalistą w dziedzinie innowacji i inwestycji w startupy. Ma ponad 10-letnie doświadczenie w zakresie venture capital, rozwoju biznesu, a także doradztwa w ramach zróżnicowanych projektów. Przed dołączeniem do Colliers pracował m.in. w innogy Innovation Hub, gdzie zajmował się głównie tematyką PropTech i ConsTech. Do jego zadań należało również aktywne poszukiwanie innowacyjnych technologii odpowiadających na wyzwania sektora nieruchomości w startupowych ekosystemach w Europie i Izraelu. Nawiązywał również współpracę pomiędzy wybranymi startupami a klientami i partnerami z branży nieruchomości, co doprowadziło do wdrożenia nowych technologii w środowisku biznesowym. Jako inwestor venture capital Maciej pozyskiwał startupy technologiczne i realizował transakcje inwestycyjne. Ponadto był aktywnym członkiem sceny technologicznej i startupowej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, mentorem globalnych i regionalnych programów akceleracyjnych, a także zasiadał w jury wielu konkursów skierowanych do startupów.

Maciej uzyskał tytuł magistra na wydziale finansów i bankowości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest posiadaczem jednego z najbardziej prestiżowych certyfikatów w świecie finansów - Chartered Financial Analyst (CFA). Czynnie udziela się również w polskim stowarzyszeniu CFA Society Poland.