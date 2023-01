Logicenters, platforma logistyczna należąca do NREP, rozpoczęła rok od zatrudnienia Head of Commercial.

Logicenters zarządza obecnie czterema parkami logistycznymi: Logistic Center Kraków I, Logistic Center Kraków II, BIK Park Sosnowiec II oraz BIK Park Wrocław I.

Magda Twarowska będzie odpowiedzialna za obszar leasingu i relacji z najemcami, w ramach aktywów BIK S.A., będących w posiadaniu spółki portfelowej NREP NSF IV.

Logicenters to platforma logistyczna należąca do skandynawskiego inwestora NREP, której pierwszą inwestycją w Polsce było przejęcie BIK S.A., lokalnego inwestora i dewelopera nieruchomości logistycznych. Firma posiada portfel czterech istniejących parków, w tym dwóch z możliwością ekspansji oraz działkę. Ich potencjalna powierzchnia wynosi ponad 130 000 metrów kwadratowych. Definiowanie strategii najmu, prowadzenie negocjacji, pozyskiwanie nowych najemców do istniejących obiektów, wspieranie najemców Logicenters z krajów nordyckich w ekspansji w Polsce to główne wyzwania, których Magda Twarowska podejmie się w swojej nowej roli. Magda wnosi do zespołu ponad dziesięcioletnie doświadczenie na rynku nieruchomości komercyjnych, poparte licznymi sukcesami w obszarze najmu powierzchni logistycznych.

Firma zarządza obecnie czterema parkami logistycznymi: Logistic Center Kraków I, Logistic Center Kraków II, BIK Park Sosnowiec II oraz BIK Park Wrocław I i od obsługi tych obiektów zacznę swoją przygodę z Logicenters. Jednak tym, co przyciągnęło mnie do tej firmy, są jej ambitne plany i możliwości inwestycyjne, a także różnorodne inicjatywy na rzecz poprawy ekosystemów miejskich i zaangażowanie w dekarbonizację sektora nieruchomości - twierdzi Magda Twarowska.

Przed nami wyjątkowy rok, w którym będziemy umacniać naszą pozycję na polskim rynku i realizować ambitne cele grupy, związane przede wszystkim z odważną strategią ESG. Aby właściwie zadbać o naszych obecnych i przyszłych najemców, potrzebujemy profesjonalistów takich jak Magda Twarowska. Bardzo się cieszymy, że Magda wniesie do naszego zespołu swoje doświadczenie, talenty i pozytywną energię - powiedział Soren Rodian Olsen, dyrektor zarządzający Logicenters w Polsce.

Magda Twarowska jest absolwentką kierunku Zarządzanie i Gospodarka Nieruchomościami Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz posiada tytuł inżyniera urbanisty Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Posiada tytuł Certified Commercial Investment Member (CCIM) oraz licencję pośrednika. Praktycznie od początku swojej kariery zawodowej związana była z sektorem logistycznym, najpierw w AXI Immo Group jako Senior Industrial & Logistic Leasing Consultant, a następnie w P3, europejskim deweloperze logistycznym, jako Senior Leasing Manager, a następnie Head of Leasing, Poland.

