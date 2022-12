W ostatnich miesiącach Apsys Polska i Apsys Francja przeszły przez złożony wieloetapowy proces mający na celu określenie i nazwanie celu strategicznego, który nadaje kierunek rozwoju organizacji i określa jej zobowiązania wobec miast i ludzi. Definiuje on w jaki sposób Apsys chce wnosić pozytywny wkład w życie innych i środowisko oraz nadaje kierunek działania, wykraczający poza kryteria finansowe.

Po 25 latach rozwoju na rynku obiektów handlowych zdecydowaliśmy się na przedefiniowanie dotychczasowej strategii Apsys i dostosowanie jej zarówno do zmian zachodzących na rynku, jak i naszej wewnętrznej transformacji. W konsekwencji wyznaczyliśmy nowe obszary funkcjonowania i realizacji nie tylko atrakcyjnych, ale także znaczących konceptów i rozwiązań służących poprawie jakości miejskich przestrzeni. Zadania dyrektora ds. rozwoju biznesu są ściśle związane z tak zdefiniowanymi wyzwaniami. Jego rolą będzie identyfikacja nowych możliwości biznesowych i pozyskiwanie nowych klientów, a także rozwijanie relacji z obecnymi klientami i partnerami biznesowymi. Jestem przekonany, że Magdalena Błądek , która już wielokrotnie potwierdziła swoją skuteczność, profesjonalizm a jednocześnie otwartość na zmiany i wyzwania, jest doskonałą osobą do realizacji tych ambitnych celów – mówi Benoit Charles , prezes Apsys Polska.

Obowiązki dyrektora ds. rozwoju biznesu Magdalena Błądek łączyć będzie z zadaniami ESG oficera. Jego powołanie to wyraz ogromnej roli polityki zrównoważonego rozwoju w Apsys. Przejmie obowiązki lidera procesu związanego ze wszystkimi aspektami ESG w firmie, w tym wdrożeniem i prowadzeniem polityki Grupy Apsys, realizacją inicjatyw ESG oraz przygotowaniem corocznego raportu zrównoważonego rozwoju. Kompleksowe działania obejmą wszystkie 3 filary polityki ESG. W tym obszarze Magdalena Błądek współpracować będzie ściśle z członkami wewnętrznego komitetu ESG w firmie.

Połączenie nowego biznesu z polityką ESG to wyraz odpowiedzialnego podejścia Apsys do roli, jaką firma odgrywa jako twórca miejskich przestrzeni. Planując nowe projekty, chcemy jeszcze mocniej i odpowiedzialniej wykorzystywać potencjał miast, wpływać na ich przemiany, uwzględniając potrzeby środowiskowe, pobudzać rozwój społeczny i ekonomiczny. Zgodnie z naszym sloganem wierzymy, że jeśli działamy razem – z naszymi partnerami biznesowymi, władzami miast i mieszkańcami - inne miasto jest możliwe. Cieszę się, że mogę wykorzystać swoje doświadczenie by być częścią tej ważnej zmiany - mówi Magdalena Błądek, dyrektor ds. rozwoju biznesu i ESG Oficer, Apsys Polska.