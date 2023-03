Magdalena Kowalewska dołączyła do zespołu LCP Properties Poland, aby zarządzać portfelem inwestycyjnym parków handlowych i nowoczesnych powierzchni magazynowych typu SBU oraz nadzorować działania deweloperskie realizowane przez grupę. Jej zadaniem będzie również zarządzanie i rozwój marek M PARK, M EMKA i M Multipark na rynku polskim.

Jednocześnie Krystian Modrzejewski objął stanowisko dyrektora ds. Ekspansji w Grupie LCP i będzie odpowiedzialny za realizację strategii firmy poprzez pozyskiwanie gruntów i projektów mających na celu dynamiczny wzrost wartości posiadanego przez LCP portfela nieruchomości w Polsce.

W ostatnich latach wzrost inwestycji realizowany przez LCP w Polsce charakteryzowało wyjątkowe tempo, co pozwoliło zbudować portfolio o wielkości 400 tys. mkw powierzchni i składające się z 90 nieruchomości handlowych i magazynowych. Szacowana wartość portfela wyniosła na początku 2023 roku 500 mln euro.

"Obie nominacje pozwolą jeszcze bardziej zintensyfikować wzrost firmy i mają kluczowe znaczenie dla realizacji strategicznego celu grupy, jakim jest zwiększenie wartości portfela w Polsce w nadchodzących latach i przekroczenie 1 mld euro jego wartości" - czytamy w komunikacie spółki.

To ekscytujące, jak grupa LCP rozszerzyła swoją działalność na obszarze Polski. Ostatnie przejęcia pozwalają nam na umocnienie obecności naszych marek M PARK, M EMKA i M Multipark w całym regionie, a kolejne inwestycje, które zostaną ukończone i oddane do użytku dla naszych klientów jeszcze w tym roku, ugruntują ich rozpoznawalność na krajowym rynku. Wraz ze wzmocnieniem zespołu LCP Properties Poland mogę z dumą ogłosić, że jesteśmy na dobrej drodze do osiągnięcia tak ambitnego celu, jakim jest 1 mld euro wartości portfela naszych aktywów - komentuje James Fife, CEO LCP Properties Poland dodaje.