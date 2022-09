Magdalena Waszkiewicz z BNP Paribas do Nuvalu

Magdalena Waszkiewicz przez ostatnie 7 lat rozwijała się w strukturach BNP Paribas Real Estate (Dział Wynajmu Powierzchni Biurowych). W tym czasie otrzymała 2 - krotny awans pracując między innymi przy projektach realizowanych zarówno dla właścicieli nieruchomości: AEW Europe, VIG Fund, jak i najemców:

Aldesa Polska, BNP Paribas Securities Services, Evernex, AsstrA-Polska.

BNP Paribas Real Estate i Nuvalu to dwie bardzo różne firmy, które mimo wszystko wiele łączy. Inspirująca rola BNP Paribas Real Estate jako organizacji, która chce zmieniać otaczającą rzeczywistość jest dla mnie doskonale widoczna i czytelna również w działaniach i sposobie pracy Nuvalu. To co ma równie dużą wartośćw nowym miejscu pracy to nacisk na jakość procesu obsługowego i zadowolenie klienta. Ten element DNA firmy Nuvalu jest po prostu niezwykle ważnym pierwiastkiem mojego podejścia do pracy - mówi Magdalena Waszkiewicz.