Co miesiąc przedstawiamy nowe twarze w firmach branż związanych z nieruchomościami. Nie inaczej teraz: oto majowe premiery na stanowiskach i nowe wyzwania do podjęcia. Słyszeliście o wszystkich?

Marcin Grabara 24 maja oficjalnie przejął stery w drogeryjnym gigancie. Na stanowisku prezesa sieci Rossmann zastąpi Marka Maruszaka, który po 24 latach w firmie, przechodzi na emeryturę. Marcin Grabara jest związany z firmą Rossmann od 1997 roku. Wśród swoich priorytetów Marcin Grabara wymienia rozwój firmy.

Polski Holding Hotelowy powołał na stanowisko regionalnych dyrektorów operacyjnych trzech dyrektorów hoteli i obiektów ze spółki PHH. Nowe role podejmą Monika Michałek, Artur Derela i Michał Gustyn. W dalszym ciągu pozostaną oni również dyrektorami generalnymi w swoich obiektach.

Marek Mazur odszedł z InPostu w kwietniu br. Wcześniej w InPost zajmował stanowisko Head of the Investment and Management of Warehouse Facilities.

Od maja pełni funkcję dyrektora operacyjnego w Noho Logistic.

Leonardo Hotels wzmacnia swoje struktury w Polsce i podtrzymuje plany dalszego rozwoju na naszym rynku. Na nową dyrektor generalną czekają wyzwania, takie jak odświeżenie wizerunku marki i umocnienie jej standardów spójnych z koncepcją sieci. Stanowisko to objęła Edyta Kulka.

ISS to wiodąca firma w zakresie tworzenia przyjaznych miejsc pracy i kompleksowego zarządzania obiektami. Właśnie dokonano tam zmian na kluczowych stanowiskach. Karolina Whilde przejmuje tam rolę dyrektor zarządzającej w Polsce i krajach bałtyckich. Maciej Wąsek, obejmuje stanowisko dyrektora finansowego w regionalnych strukturach Grupy ISS, gdzie będzie nadzorował obszar Europy Północnej.

Wyser jest należącą do Gi Group Holding firmą rekrutacyjną o globalnym zasięgu, działającą w 12 krajach. Joanna Kozarzewska dołącza do nowo powstałego Komitetu ds. Nieruchomości i wzmocni grono branżowych ekspertów swoją wiedzą i doświadczeniem w obszarze rynku pracy i rekrutacji w sektorze real estate.

Agnieszka Cebulska dołączyła do firmy Bolt na początku 2023 roku i objęła stanowisko country managera linii biznesowej Bolta zajmującej się dostawami jedzenia z restauracji. Do jej zadań należy dalsze umacnianie pozycji Bolt Food na polskim rynku, rozwój biznesu w obecnych miastach i planowanie ekspansji na kolejne w naszym kraju.

- Bardzo mnie cieszy możliwość wspólnej pracy oraz realizacji szeroko zakrojonych działań w Polsce związanych z rozwojem. Wierzę w powodzenie założonych planów i wzmocnienie pozycji ALDI w Polsce - tak Octavian Preda komentuje objęcie stanowiska Vice-CEO ALDI w Polsce.

CPI Property Group to największy właściciel nieruchomości komercyjnych w Czechach, Berlinie i regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Maciej Skubiszewski będzie od teraz odpowiadać za realizację strategii najmu.

Także za komercjalizację i rekomercjalizację powierzchni w biurowcach z portfolio CPIPG.

Do grona ekspertów agencji doradczej Colliers, działającej na rynku nieruchomości, dołączył Marek Paczuski, który objął stanowisko Senior Director w Dziale Doradztwa Inwestycyjnego. Do jego zadań będzie należało m.in. pozyskiwanie nowych projektów, aranżacja i strukturyzacja transakcji.

- Cieszę się, że wyruszam w tę podróż ze wszystkimi zespołami Louvre Hotels Group, z którymi bez wątpienia będziemy nadal rozwijać firmę. Grupa jest w pełni zaangażowana w budowanie przyszłości branży hotelarskiej i zapewnianie gościom niezapomnianych wrażeń dzięki innowacyjnym rozwiązaniom, zrównoważonym praktykom i operacyjnej doskonałości - przekazał J. González, nowy CEO Louvre Hotels Group.

Christopher Smith awansował na stanowisko Head of Portfolio Management CEE w Peakside Capital Advisors. Jego obowiązki będą obejmować zarządzanie inwestycjami i portfelem nieruchomości. To kolejny awans wewnętrzny w Peakside, który rozbudowuje swoje struktury w związku z dynamicznym rozwojem w Polsce.

