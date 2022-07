Małgorzata Włochal dołącza do Savills

Do regionalnego oddziału firmy we Wrocławiu dołączyła Małgorzata Włochal.

Włochal objęła stanowisko Associate.

Ekspertka zajmie się kompleksowym doradztwem dla najemców, deweloperów i właścicieli powierzchni magazynowych.

Małgorzata Włochal objęła stanowisko Associate w dziale wynajmu powierzchni magazynowych i przemysłowych. Małgorzata jest doświadczonym managerem, specjalizującym się w obsłudze inwestorów w regionie Dolnego Śląska. Przed dołączeniem do Savills była dyrektorem w firmie zarządzającej największą w Polsce specjalną strefą ekonomiczną – WSSE (Wałbrzych). Małgorzata ma ponad 10-letnie doświadczenie w pozyskiwaniu zagranicznych inwestorów lokujących kapitał w południowo-zachodniej Polsce. W trakcie swojej kariery zawodowej ściśle współpracowała m.in. z Polską Agencją Inwestycji i Handlu (PAiH), przyczyniając się do sprowadzenia do Polski lub ekspansji na polskim rynku producentów największych międzynarodowych marek z sektora elektroniki użytkowej, motoryzacji czy nowych technologii.

- Dynamiczny wzrost zasobów nowoczesnej powierzchni magazynowej i przemysłowej w regionie Wrocławia sprawia, że rynek ten jest jednym z pięciu największych i kluczowych obszarów logistycznych w naszym kraju. Cieszę się, że na tak rozgrzanym rynku będziemy mogli zapewnić naszym klientom doradztwo ze strony tak doświadczonej ekspertki - komentuje Katarzyna Pyś-Fabiańczyk, dyrektorka Industrial Services Hub w Savills Polska.

Savills w ramach zintegrowanej usługi Industrial Services Hub doradza w wynajmie powierzchni magazynowych i przemysłowych oraz zakupie i sprzedaży nieruchomości logistycznych. Na czele Industrial Services Hub stoi Katarzyna Pyś-Fabiańczyk, która odpowiada za rynek najmu, współpracując z Johnem Palmerem, dyrektorem zespołu doradztwa inwestycyjnego dedykowanego sektorowi magazynowemu. W ramach swojej kompleksowej oferty Savills świadczy również usługi zarządzania nieruchomościami logistycznymi oraz doradztwo budowlane i projektowe.