Marcin Kania, dyrektor generalny hotelu Wieniawski w Lublinie objął 12 grudnia stanowisko dyrektora regionalnego Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego w województwie lubelskim.

IGHP obdarza zaufaniem specjalistów z zakresu hotelarstwa i gastronomii. Czuję, że moja praca w regionie została doceniona w najlepszy możliwy sposób. Z przyjemnością będę reprezentantem IGHP w całym województwie lubelskim. Postaram się pokazać piękno Lubelszczyzny oraz siłę hotelarzy w naszym pięknym regionie – mówi Marcin Kania, dyrektor regionalny IGHP w woj. lubelskim.

Marcin Kania przygodę z hotelarstwem rozpoczął w 2006 roku we Francji w butikowym Château de la Treyne w sieci Relais& Château. W swoim zawodowym portfolio posiada międzynarodowe marki hotelowe od Ralais&Chateau (Chateau de la Treyne), Starwood Hotels and Resorts (Sheraton Warszawa) do Intercontinental Hotel Group (Intercontinental Warszawa). Bardzo ceni sobie doświadczenia zdobyte w polskich obiektach: Polonia Palace Hotel jako kierownik restauracji, Endorfina Foksal jako operation manager, Mazurkas Hotel&Catering pełniąc rolę dyrektora gastronomii, Warszawianka Hotel jako dyrektor gastronomii, Górskie Resorty jako dyrektor do spraw rozwoju gastronomii dla grupy hotelowej czy Platan Hotel, zajmując stanowisko dyrektora generalnego w Hotel Palace Europa Lublin.

1 czerwca 2020 roku objął stanowisko dyrektora generalnego w hotelu Wieniawski oraz Wieniawski Catering w Lublinie. Za największy sukces zawodowy uważa odpowiedzialność za obsługę i organizację gastronomii Szczytu NATO w Warszawie w 2016 roku. Moderator i panelista kongresów oraz targów turystycznych i gastronomicznych (Samorządowy Kongres Trójmorza Lublin 2022, Lubelskie Forum Turystyki Lublin 2022). Uczestniczy w działaniach społecznych, m.in. dla Lubelskiej Akcji Charytatywnej, która w 2022 r. wspierała rozwój psychiatrii dziecięcej. Magister gastronomii i hotelarstwa Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu.

Marcin Kania jako dyrektor regionalny IGHP odpowiada m.in. za usprawnienie komunikacji oraz integrację środowiska hotelarzy w regionie lubelskim, upowszechnianie wiedzy o działaniach lobbingowych Izby, a także pozyskiwanie nowych członków oraz monitorowanie wydarzeń branżowych w regionie, współpracę z władzami, samorządami i innymi lokalnymi instytucjami, które mają lub mogą mieć wpływ na branżę hotelarską. Kania zastąpił na stanowisku Agnieszkę Mazurkiewicz.



