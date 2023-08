Z początkiem sierpnia Tétris Poland, odpowiedzialna za projektowanie i aranżację wnętrz nieruchomości komercyjnych, powołała nowego dyrektora zarządzającego. Stanowisko to objął Marcin Łapiński, od ponad 15 lat związany z branżą nieruchomości.

Marcin Łapiński objął stanowisko dyrektora zarządzającego firmy Tétris Poland.

Nowy dyrektor zapowiada kontynuację rozwoju i wzrostu biznesowego Tétris w Polsce.

Firma zapewnia wsparcie doradcze w zakresie projektowania miejsc pracy, a także realizacji renowacji biur, nieruchomości handlowych i mieszkaniowych.

Tétris Poland, firma projektowo-wykonawcza, zdecydowała się na wzmocnienie zespołu i powołanie nowego dyrektora zarządzającego. Na czele spółki stanął Marcin Łapiński, który posiada bogate doświadczenie w budowaniu i kierowaniu zespołami, projektowaniu i wdrażaniu strategicznych planów biznesowych oraz zarządzaniu operacjami w macierzowych strukturach organizacyjnych.

- Jestem bardzo podekscytowany dołączeniem do Tétris i możliwością przyczynienia się do realizacji ambicji rozwojowych firmy. Tétris to spółka o ugruntowanej pozycji na polskim rynku nieruchomości, która może pochwalić się zespołem doświadczonych architektów, inżynierów i projektantów. Ma również na swoim koncie wiele imponujących realizacji z obszaru projektowania wnętrz i fit-out. Wierzę, że z wspólnie z zespołem jesteśmy w stanie osiągnąć jeszcze więcej, również w bliskiej współpracy z JLL i na pewno będziemy dążyli do stałego rozwoju, który przełoży się na wysoki poziom satysfakcji naszych klientów - mówi Marcin Łapiński.

Marcin Łapiński to ekspert rynku nieruchomości, związany z branżą od ponad kilkunastu lat. Wcześniej związany był z Grupą Skanska, w której od przeszło 15 lat zajmował kierownicze stanowiska w Polsce, Rumunii i na Węgrzech. W swojej nowej roli ma kontynuować rozwój i wzrost biznesu Tétris w Polsce.

Przekazanie stanowiska wspiera Mateusz Bonca, jednocześnie wracając do swoich obowiązków jako CEO JLL Polska z misją kontynuacji integracji usług obu firm zgodnie z globalną strategią grupy.

Tétris to międzynarodowa firma fit-outowa działająca na rynku nieruchomości od 20 lat. Świadczy usługi dla firm różnej wielkości w 13 krajach na całym świecie. Realizuje projekty głównie w sektorze biurowym, handlowym i mieszkaniowym. Firma zapewnia również wsparcie doradcze w zakresie projektowania miejsc pracy, a także realizacji renowacji biur, nieruchomości handlowych i mieszkaniowych. Firma posiada też dział zajmujący się rozwiązaniami meblowymi, który projektuje, dostarcza i instaluje meble o różnej funkcjonalności.

