Accor, wiodąca grupa hotelowa na świecie, powołuje Marcina Lisa na stanowisko Food & Beverage Director w Accor Eastern Europe.

W nowej roli Marcin pracuje od początku września.

Z branżą hotelarską związany jest już od ponad 15 lat.

Marcin Lis zdobywał bogate doświadczenie w hotelarstwie w Europie i na Bliskim Wschodzie. W trakcie swojej dotychczasowej kariery zajmował stanowiska kierownicze w zakresie zarządzania produktami spożywczymi. Do jego zadań należało wsparcie i odpowiedzialność działań na szczeblu operacyjnym. Dzięki temu mógł w pełni poznać międzynarodowe organizacje, grupy restauracyjne, sieci QSR w kategorii premium, a także niezależne hotele i duże parki rozrywki.

Poprzednio pełnił tymczasową funkcję Director of Food and Beverage w hotelu Crystal Mountain w Wiśle. Wcześniej pracował jako Director of Food & Beverage w Suntago, gdzie zdobył doświadczenie w zarządzaniu złożonymi kompleksami, działalności pre-openingowej oraz tworzeniu nowych koncepcji projektowych. W ramach tego stanowiska był odpowiedzialny za P&L oraz opracowanie i wdrożenie planów działalności sześciu pełnowymiarowych restauracji i pięciu barów, wliczając w to operacje F&B.

W swojej karierze ściśle współpracował z innowacyjnymi startupami w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, koordynując działania z inwestorami, projektantami i konsultantami. Obejmował stanowiska wspierające zarządzanie F&B, tworzenia oraz rozwoju marki, strategii i standardów. W jego doświadczeniu znajdują się także obszary takie jak zaopatrzenie, merchandising i bezpieczeństwo żywności.

Marcin jest kompetentnym, pełnym pasji oraz zapału restauratorem i hotelarzem, który koncentruje się na dostarczaniu gościom światowej klasy usług gastronomicznych. Jesteśmy dumni, że może dołączyć do zespołu F&B Accor Northern Europe oraz pewni, że jego umiejętności pozwolą skutecznie wesprzeć nasze hotele w tworzeniu jak najlepszych konceptów restauracyjnych, barowych i kawiarnianych w całym regionie – podkreśla Shane Munro Vice President Food & Beverage Accor Northern Europe.

Marcin Lis posiada tytuł Bachelor of Science BSC (z wyróżnieniem), który uzyskał w Dubaju na Emirates Academy of Hospitality Management, na kierunku Międzynarodowe Zarządzanie Hotelami. Ponadto ukończył staż oraz program dla absolwentów zarządzania w Jumeirah Hotels.

