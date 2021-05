Marcin Nowak w nowej roli

Marcin Nowak ma ponad 20 lat doświadczania na wielu szczeblach zarządzania w firmach o profilach inżynierskich, outsourcingowych, bio-farmaceutycznych zajmując funkcje w ścisłym kierownictwie firmy oraz zarządach.

Nowy dyrektor zarządzający AMMEGA Business Services jest innowatorem, prowadzi i wspiera programy rozwojowe przyczyniające się do zwiększenia efektywności finansowej, rozwoju i optymalizacji organizacji oraz podniesienia poziomu industrializacji dostarczanych usług.

Marcin Nowak rozpoczął karierę zawodową w niemieckim koncernie Hochst AG rozwijając organizację we wszystkich obszarach jej działalności włączając w to również efektywne przejścia w kolejne struktury firm z branży techniki medycznej jak Dade Behring i Siemens Medical, działając szeroko na rynkach Polski i Rosji.

W kolejnym etapie Marcin wspierał zarządzanie centrami outsourcingowymi ITO w Capgemini, zlokalizowanymi w Europie Środkowo-Wschodniej: w Polsce i

Rumunii. Obok znanych polskich lokalizacji biurowych w Krakowie, Katowicach, Opolu, również wspierał budowę i rozwój centrów outsourcingowych Capgemini w Rumunii, Brazylii, Maroku oraz Chinach. Równocześnie był odpowiedzialny za prowadzenie jednej z Globalnych Linii Serwisowych Distributed Smart Services) będących częścią łańcucha realizacji usług opartego o globalną sieć zewnętrznych dostawców usług on-site.

Restauracja, bar, kawiarnia - szukasz lokalu do wynajęcia lub na sprzedaż? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Marcin Nowak, jako prezes zarządu ABSL, brał aktywny udział w działaniach, rozwoju, transformacji Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej (Association of Business Service Leaders in Poland, ABSL), który to związek jest wiodącą organizacją branżową reprezentującą sektor nowoczesnych usług dla biznesu w Polsce.

Marcin zajmuje stanowisko w Ammega Business Services od lutego br.

Retransmisja sesji: Architekci i projektanci w projekcie Nowy Europejski Bauhaus • Nieśmiertelny Bauhaus w nowej roli