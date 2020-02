Marek Lipka, Michał Sacha i Jean-François Dohogne w zarządzie Carrefour Polska

Obecny skład zarządu Carrefour Polska i podległe im obszary odpowiedzialności:

Christophe Rabatel – prezes zarządu

Justyna Orzeł – wiceprezes zarządu, sekretarz generalny i dyrektor zasobów ludzkich

Jadwiga Zientara - wiceprezes zarządu

Tareck Ouaibi – wiceprezes zarządu, dyrektor operacji

Marek Lipka – członek zarządu, dyrektor handlowy i supply chain

Michał Sacha – członek zarządu, dyrektor marketingu, digital, IT, e-commerce i usług finansowych

Jean-François Dohogne – członek zarządu, dyrektor finansowy, nieruchomości

i ekspansji.

Wymienione osoby, poza Jean-François Dohogne, dotychczas odpowiadały za powyżej opisane obszary. Marek Lipka, Michał Sacha oraz Jean-François Dohogne, z dniem 5 lutego 2020 r., powiększyły grono zarządu Carrefour Polska.

Nowym dyrektorem finansowym, nieruchomości i ekspansji w randze członka zarządu został Jean-François Dohogne. Zastąpił on na tym stanowisku Jadwigę Zientarę, która pozostaje wiceprezesem zarządu Carrefour Polska do 31 marca br. Od 1 kwietnia br., funkcję wiceprezesa przejmuje w pełni Jean-François Dohogne. Jednocześnie Jadwiga Zientara objęła funkcję dyrektora finansowego, bezpieczeństwa IT i usług finansowych w Carrefour Rumunia.

Jean-François Dohogne jest dyrektorem zarządzającym z ponad 15-letnim doświadczeniem w obszarach finansowych w różnorodnych sektorach. W ciągu ostatnich 8 lat pełnił m.in. funkcję dyrektora finansowego różnych jednostek biznesowych w bpost (Belgijskiej Grupie Pocztowej), a także odpowiadał za fuzje i przejęcia, wyceny oraz analizę kosztową. Przed dołączeniem do bpost pracował jako konsultant w McKinsey & Company oraz w bankowości. Do Carrefour Polska dołączył w listopadzie 2019 r. jako zastępca dyrektora finansowego.