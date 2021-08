Maria Ashton pokieruje markami luksusowymi grupy Accor

Accor ogłasza powołanie Marii Ashton na stanowisko Vice President of Development Luxury Brands Northern Europe.

Bogate, 15-letnie doświadczenie Maria zdobyła w branży hotelarskiej i w nieruchomościach, głównie na kierowniczych stanowiskach wyższego szczebla. Dużą znajomość międzynarodowego rynku zawdzięcza rozwojowi i zarządzaniu hotelami w Ameryce Północnej, Ameryce Łacińskiej, Europie, Afryce i na Bliskim Wschodzie. W trakcie swojej kariery Maria nadzorowała rozmaite przejęcia i oferty wiodących światowych marek.

- Cieszę się z dołączenia do Accor i możliwości wzbogacenia firmy moim wieloletnim doświadczeniem w strategicznym rozwoju biznesu. Obecnie cała branża wciąż pozostaje w trudnej sytuacji. Accor dzięki niezrównanemu portfolio marek to silny partner, który pozostaje liderem rynku europejskiego, rozwijając się z godnym pozazdroszczenia rozmachem. W trakcie ostatnich miesięcy grupa cały czas spoglądała w przyszłość, rozbudowując swoją ofertę i wspierając partnerów w całym regionie. Biorąc pod uwagę rok 2022 i kolejne lata, Accor jest w dobrej pozycji pozwalającej na dalsze zaznaczanie swej obecności, w tym za sprawą kilku planowanych, spektakularnych projektów – powiedziała Maria Ashton, Vice President of Development Luxury Brands Northern Europe.

- Accor Northern Europe w roku 2020 i w pierwszym kwartale 2021 otworzył więcej hoteli niż jakakolwiek inna grupa hotelowa, zajmując z 40% udziałem w rynku pierwsze miejsce przed wszystkimi konkurentami. Osiągnęliśmy ten sukces dzięki wspaniałym markom i wspaniałym ludziom, dlatego cieszę się, że mogę powitać Marię, która jeszcze bardziej usprawni działalność naszego zespołu w regionie. Chcemy dalej wzmacniać nasze bogate portfolio, dlatego rozwój marek luksusowych pozostaje jednym z priorytetów grupy w Europie i na całym świecie – dodał Camil Yazbeck, Senior Vice President, Head of Development, Accor Northern Europe.

Maria Ashton dotychczas pełniła funkcję wiceprezesa ds. rozwoju biznesu Oakwood Hospitality. Wcześniej przez 13 lat zdobywała doświadczenie w hotelach Hyatt w Wielkiej Brytanii, Szwajcarii i Stanach Zjednoczonych, gdzie również zajmowała się rozwojem biznesu.