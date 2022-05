Mariola Bitner na czele zespołu Workplace Strategy w Cushman & Wakefield

Mariola Bitner jest specjalistką z ponad 18-letnim doświadczeniem w realizowaniu projektów biurowych.

Będzie nadal rozwijać lokalny zespół oraz wdrażać nowe technologie w kontekście dalszego rozwoju obszarów związanych z workplace strategy.

Mariola Bitner jest specjalistką z ponad 18-letnim doświadczeniem w realizowaniu projektów biurowych, magazynowych, produkcyjnych oraz usługowych w charakterze kierownika projektu (project manager). W ciągu ostatnich kilku lat, jako ekspert ds. workplace strategy, zarządzała wieloma procesami związanymi z wdrażaniem u klientów modelu pracy hybrydowej.

Dotyczyło to zarówno rearanżacji i zmiany funkcjonowania samego biura, jak i zarządzania zmianą wśród pracowników. Jako Client Account Manager była odpowiedzialna za aranżacje biur klientów w regionie EMEA i odgrywała kluczową rolę koordynując międzynarodowe zespoły projektowe.

Jako Head of Workplace Strategy w Polsce, będzie nadal rozwijać lokalny zespół oraz wdrażać nowe technologie w kontekście dalszego rozwoju obszarów związanych z workplace strategy, zarządzaniem zmianą, WELL oraz ESG, w odpowiedzi na stale rosnące oczekiwania klientów oraz zmieniające się otoczenie biznesowe. Mariola jest członkiem zespołu ds. zrównoważonego rozwoju i koncentruje się w szczególności na certyfikacji WELL.

- W związku z objęciem stanowiska Head of Workplace Strategy w Polsce, stanęłam przed ogromnym wyzwaniem, ale też szansą na zaoferowanie swoich umiejętności i pomysłów w istniejącym zespole. Do zespołu wniosę z pewnością swój entuzjazm oraz doświadczenie w zakresie zarządzania projektami, zrównoważonego rozwoju i certyfikacji WELL - mówi Bitner.