Mariusz Jochan na czele największego hotelu B&B w Polsce

B&B Poznań Old Town ma 156 pokoi i mieści się w centrum stolicy Wielkopolski, przy Placu Wolności 16.

Hotel w Poznaniu jest największym dotąd obiektem sieci B&B Hotels w Polsce

Za B&B Poznań Old Town odpowiada Mariusz Jochan.

Na czele nowego hotelu B&B stanął Mariusz Jochan, który jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Turystyka Biznesowa i Hotelarstwo, a w branży hotelowej pracuje od 12 lat. Pierwsze doświadczenia zawodowe zbierał, zajmując stanowiska kierownicze w łódzkich hotelach.

Mariusz Jochan, dyrektor Hotelu B&B Poznań Old Town.

W 2016 r. nawiązał współpracę z B&B Hotels, obejmując funkcję zastępcy dyrektora hotelu B&B Łódź Centrum. Rok 2020 przyniósł mu awans w strukturach międzynarodowej sieci, z którym łączyła się nominacja na dyrektora hotelu B&B Wrocław Centrum. W 2022 r. ponownie dostrzeżono jego potencjał, powierzając mu tym razem zadanie wprowadzenia na rynek nowego hotelu – B&B Poznań Old Town.

– Jest mi niezmiernie miło, że po raz kolejny zaufano moim kompetencjom, powierzając tak odpowiedzialną rolę, jaką jest prowadzenie hotelu. Budowanie pozycji nowego obiektu na rynku to duże wyzwanie, ale do dyspozycji mam wiedzę, doświadczenie oraz zmotywowany do działania zespół, dlatego wierzę w powodzenie powierzonej mi misji, a już dziś zapraszam do odwiedzenia naszego hotelu – mówi Mariusz Jochan, dyrektor Hotelu B&B Poznań Old Town.