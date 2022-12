Nasz zespół miał w tym roku mnóstwo pracy i to pomimo turbulencji na rynku, co pokazuje rekordowa liczba transakcji, w których braliśmy udział. Dołączenie do naszego zespołu Marty będzie wsparciem w zakresie obsługi klientów zainteresowanych rynkiem PRS, ale także wzmocnieniem naszej obecności na powracającym po czasach pandemii rynku hotelowym, który zaczyna budzić coraz większe zainteresowanie inwestorów i deweloperów. Doświadczenie Marty z zakresu asset management projektów pomoże nam w świadczeniu tego typu usługi zarówno dla klientów z portfelem mieszkaniowym, jak i hotelowym poszerzając kompetencje naszego zespołu – mówi Marcin Jański, szef działu mieszkaniowego i nieruchomości alternatywnych w CBRE.