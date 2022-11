W Europie Środkowej nastąpił znaczący awans w Prologis. Martin Baláž, który od 2019 roku jest Country Managerem na Czechy i Słowację, obejmuje nowe stanowisko z rozszerzonym zakresem obowiązków.

Z dniem 1 grudnia 2022 roku Martin Baláž otrzyma promocję jako Senior Vice President i Country Manager na Czechy, Słowację i Węgry.

Będzie podlegał bezpośrednio Pawłowi Sapkowi, Prologis Senior Vice President i Regional Head Prologis w Europie Środkowej.

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności Martina Baláž – zarówno pod względem geogra­ficz­nym, jak i biznesowym – następuje po trzech latach konsekwentnego osiągania dobrych wyników, które przyczyniły się do sukcesu Prologis w Czechach i na Słowacji.

To wspaniały czas dla Prologis w całej Europie Środkowej. Nie mogę się już doczekać pierwszego dnia pracy na nowym stanowisku. Pracownicy branży logistycznej nie pamiętają trudniejszego okresu niż ostatnie trzy lata, ale dzięki pasji i poświęceniu naszych znakomitych zespołów z mocą idziemy do przodu. Jestem zaszczycony, że będę nadal kierował naszymi zespołami w Czechach i na Słowacji, jednocześnie przejmując odpowiedzialność za nasze działania na Węgrzech – mówi Martin Baláž.

W swojej nowej roli Martin skupi się na wzmocnieniu rozwoju zespołów Prologis w całym regionie. Jego wizja przywództwa, koncentrująca się na najwyższej jakości świadczonych usług wykraczających poza ściany magazynów, stanowi zapowiedź dalszych sukcesów.

Czekam na to, co Martin osiągnie w swojej nowej roli. Jego osobista moty­wac­ja, doskonała znajomość środkowoeuropejskiego sektora logistycznego i pasja do innowacji, w jesz­cze większym stopniu zwiększą naszą doskonałość operacyjną w tym regionie. Chciałbym pogratulować Martinowi jego wyróżniającej się pracy i życzyć powodzenia przy realizacji kolejnych projektów – mówi Paweł Sapek, Prologis Senior Vice President i Regional Head Prologis w Europie Środkowej.

Kariera Martina to zaledwie jeden z wielu przykładów, które dowodzą, jak bardzo Prologis ceni utalentowanych ludzi, skoncentrowanych na potrzebach klientów. Niezależnie od tego, czy chodzi o dostarczanie szytych na miarę rozwiązań sprzyjających sukcesom naszych partnerów, stawianie na pierwszym miejscu dobrego samopoczucia pracowników czy zapewnienie talentom przestrzeni do rozwoju, sukces jest... Made in Prologis.

