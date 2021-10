Maximilian Mendel nowym dyrektorem zarządzającym Zeitgeist Asset Management

- Wchodzimy w kluczowy moment rozwoju, kiedy skala naszych działań w Polsce przeważy to, co zbudowaliśmy w Czechach. Wliczając ostatnie inwestycje, nasz lokalny portfel apartamentów na wynajem oraz domów studenckich obejmuje już ponad 800 mieszkań – mówi Peter Noack, CEO i współzałożyciel Zeitgeist Asset Management - Dlatego cieszę się, że już wkrótce będę mógł powierzyć stery firmy w Polsce ekspertowi i wizjonerowi, który tworzył tu zręby najmu instytucjonalnego”.

Zadaniem Maximiliana Mendla będzie kierowanie firmą na drodze stabilnego, długoterminowego rozwoju poprzez rozbudowę portfela nieruchomości, oferujących lokale na wynajem.

- Rentowność inwestycji w sektorze Living utrzymuje się na bardzo atrakcyjnym poziomie dla inwestorów instytucjonalnych, pomimo czasu pandemii i zawirowań rynkowych. Podaż lokali, szczególnie w dużych miastach, jest wciąż bardzo niska, dlatego najem instytucjonalny – oferujący pewność i wysoką jakość – doskonale wypełnia tę niszę. – mówi Maximilian Mendel, nominowany na stanowisko dyrektora zarządzającego Zeitgeist Asset Management w Polsce - Moim celem będzie budowa, pod parasolem Zeitgeist, bloku porozumienia pomiędzy głównymi graczami tego rynku: deweloperami, miastami, inwestorami i bankami – by dla wszystkich stron zaangażowanie w budowę oferty PRS i domów studenckich było czymś potrzebnym i naturalnym. Przyczyni się to do zrównoważonego rozwoju miast oraz zapewni ich mieszkańcom szeroki, elastyczny wybór możliwości zakwaterowania.”

Maximilian Mendel wniesie do spółki ponad 15 lat doświadczeń w doradztwie inwestycyjnym w zakresie: nieruchomości mieszkaniowych, domów studenckich oraz innych obszarów szeroko rozumianego sektora Living. Jako partner butikowej warszawskiej firmy doradczej REAS, gdzie zaczął pracować w 2006 r., brał udział w pierwszych transakcjach rozwijającego się polskiego sektora prywatnego najmu oraz w prywatnych akademików. Od 2018 roku – po przejęciu REAS przez JLL – kontynuował pracę w branży jako Head of Living Investment w firmie doradczej JLL. Między styczniem a październikiem 2021 r. Maximilian i jego zespół inwestycyjny w JLL zamknęli sześć transakcji o łącznej wartości ponad 550 mln EUR.