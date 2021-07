MDC² powiększa zespół o trzech ekspertów z sektora budowlanego

Do MDC2 dołącza trzech nowych ekspertów z sektora budowlanego. Nowi członkowie zespołu to Piotr Kowalski, Jacek Lipiński i Gerard Szabla, którzy wspólnie tworzą zespół operacyjno-budowlany, zarządzany przez Jeremy'ego Cordery – jednego ze współzałożycieli firmy.

MDC2 tworzy zespół 20 doświadczonych profesjonalistów z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem i ugruntowanymi relacjami na rynku nieruchomości komercyjnych.

Wzmocnienie zespołu operacyjno-budowlanego o doświadczonych pracowników, którzy z sukcesem zarządzali i zrealizowali wiele projektów budowlanych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, to kolejny krok do umocnienia pozycji firmy na rynku nieruchomości przemysłowych.

Restauracja, bar, kawiarnia - szukasz lokalu do wynajęcia lub na sprzedaż? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

W III kwartale tego roku, MDC2 rozpocznie budowę w co najmniej dwóch lokalizacjach, których łączna powierzchnia przekroczy 100 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni magazynowej i przemysłowej.

- Piotr, Jacek i Gerard wnoszą do zespołu MDC2 wieloletnie doświadczenie i świetne wyczucie polskiego rynku budowlanego. Są oni bardzo efektywnymi profesjonalistami, którzy z sukcesem zrealizowali wiele projektów komercyjnych, w tym oczywiście parki przemysłowe i magazynowe. Cieszę się, że mogę powitać ich w naszej firmie – powiedział Jeremy Cordery, COO - MDC2.

Piotr Kowalski objął stanowisko Head of Construction w MDC2 i będzie odpowiedzialny za nadzór nad wszystkimi projektami realizowanymi przez firmę, wsparcie zespołu doświadczonych project managerów oraz współpracę z zarządem i inwestorami. Piotr jest inżynierem budownictwa z blisko 20-letnim doświadczeniem zawodowym zdobytym w Polsce w sektorze nieruchomości komercyjnych. Pracował w takich firmach jak: Mostostal Warszawa, Bovis Lend Lease Polska i GLP (wcześniej Goodman Polska). Na swoim poprzednim stanowisku Piotr zarządzał różnorodnymi projektami budowlanymi magazynów w Polsce, aż do ich zakończenia i oddania do użytku – w tym negocjował kontrakty z wykonawcami i dostawcami. Odpowiadał również za ocenę techniczną działek i potencjału gruntów oraz przygotowywanie kosztorysów, przetargów i negocjowanie nowych projektów budowlanych. Nadzorował i wspierał kierowników projektów. Piotr był osobiście zaangażowany i odpowiedzialny za budowę magazynów typu BTS (build-to-suit) i magazynów budowanych spekulacyjnie o powierzchni blisko 400 000 mkw. Oprócz nieruchomości magazynowych i logistycznych Piotr Kowalski był również zaangażowany w zarządzanie budową centrów handlowych, w tym m.in.: Focus Park w Bydgoszczy, Manufakturę w Łodzi i Złote Tarasy w Warszawie. Ukończył Politechnikę Warszawską w 2003 roku (Wydział Inżynierii Lądowej). Piotr rozpoczyna pracę w MDC2 1 sierpnia tego roku.