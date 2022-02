MediaMarktSaturn Polska ma nowego prezesa

Nowy prezes będzie kontynuował strategię rozwoju omnichannel sieci MediaMarkt i umacniał jej pozycję na polskim rynku. Do polskiego oddziału firmy dołączył już w listopadzie 2021 r., by uczestniczyć w procesie kompleksowego wdrożenia i zapewnić płynną zmianę na stanowisku. Ten proces właśnie się zakończył i Andrzej Jackiewicz objął z początkiem lutego br. stery zarządu, w skład którego wchodzą również Onur Dogay na stanowisku dyrektora zarządzającego ds. handlowych oraz Wojciech Wieroński jako dyrektor zarządzający ds. finansów.

W stronę strategii omnichannel

- Cieszę się, że 2022 r. zaczynam we współpracy z MediaMarktSaturn, europejskim liderem na rynku elektroniki użytkowej. Postępująca digitalizacja i rosnące wymagania konsumentów w tym zakresie stanowią ogromny potencjał do rozwoju naszej strategii omnichannel. Chcemy być pierwszym wyborem dla użytkowników nowych technologii, dlatego we wszystkich kanałach sprzedaży będziemy wzmacniać pozytywne doświadczenia klientów, nawet tych najbardziej wymagających. W celu realizacji naszych zamierzeń niezwykle istotne będzie strategiczne partnerstwo z kluczowymi dostawcami – podkreśla Andrzej Jackiewicz, prezes zarządu MediaMarktSaturn Polska.

Restauracja, bar, kawiarnia - szukasz lokalu do wynajęcia lub na sprzedaż? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Andrzej Jackiewicz jest absolwentem wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Gdańskim oraz Ekonomii i Marketingu na Uniwersytecie Lund w Szwecji. Odbył wiele szkoleń w topowych szkołach biznesu w Europie. Posiada bogate, międzynarodowe doświadczenie w zarządzaniu handlem, ze szczególnym naciskiem na rozwój omnichannel. Karierę menedżerską rozpoczynał w Procter & Gamble. Pełnił funkcję dyrektora zarządzającego na Polskę a następnie na Europę i Bliski Wschód w Costa Coffee, a także zdobywał wcześniej cenne doświadczenia, pracując w Tchibo w Polsce i na Węgrzech.