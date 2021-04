Michał Dorszewski dyrektorem rozwoju franczyzy w IWG

IWG, największy na świecie operator elastycznych przestrzeni do pracy, dziś ogłosił powołanie Michała Dorszewskiego na stanowisko dyrektora rozwoju franczyzy w regionie CEE.

Ta nominacja jest konsekwencją skupienia sie IWG na przyśpieszeniu wzrostu w rejonie CEE poprzez nowy model jakim jest franczyza, dzięki czemu otwierają się możliwości wzrostu w miastach regionalnych i obszarach podmiejskich. IWG obecnie aktywnie pracuje z partnerami franczyzowymi nad skapitalizowaniem rosnacego popytu w branży biur typu flex poza CBD ( Centralne Dzielnice Biznesowe), widząc przyśpieszającą adaptacje kultury pracy hybrydowej i trend pracy bliżej domu.

IWG obecnie prowadzi 56 lokalizacji w CEE (Polska, Czechy, Węgry), w ostatnim roku dodając tak znaczące lokalizacje jak SPACES Fabryka Kart w Krakowie, Regus BudapestOne w Budapeszcie, Spaces Parkview w Pradze, czy Regus Witosa Point w Warszawie. A także nowe Spaces Koneser otwierane za miesiąc w Warszawie, lub Spaces Wave otwierane w 2Q 2021 w Gdańsku.

Michal Dorszewski zajmował kluczowe stanowiska managerskie w obszarze rozwoju biznesu, ostatnio pracując dla innego światowego lidera rynku franczyzowego - SUBWAY.

Stephen Holloway, Globalny Dyrektor Rozwoju Franczyzy w IWG powiedział, że dołączenie Michała Dorszewskiego odzwierciedla rosnący popyt na usługi biur flex w całym CEE.

- Cieszymy się mogąc powitać Michała Dorszewskiego w zespole IWG, w momencie gdy IWG kontynuuje ekspansję, szczególnie w miastach regionalnych i przedmieściach, aby zaspokoić dynamicznie rosnący tam popyt na biura serwisowane i przestrzenie cooworkingowe - dodał.

Wcześniej w tym roku nowe raporty IWG ujawniły, że biura typu flex szybko rosną jako czołowa opcja posród inwestycji franczyzowych. Biura serwisowane wyprzedzają tradycyjne branże dla franczyzy, wraz ze zmianą wśród inwestorów szukających stabilności i wzrostu wśród pandemii.



Ponad połowa (56 proc.) przedsiębiorców zainteresowanych franczyzą, obecnie rozważa zostanie partnerem franczyzowym biur serwisowanych, lub aktywnie się przyglądają tej opcji w najbliższych 18 miesiącach, podczas gdy tradycyjne dla franczyzy branże jak kawiarnie czy siłownie/fitness osiągaja niższe wskażniki zainteresowania, odpowiednio (49 proc.) i (43 proc.).

W tym miesiącu IWG ogłosił rekordowy początek roku 2021, dodając pół miliona użytkowników swojej sieci na świecie, miedzy innymi przez największy kontrakt w swej dotychczasowej historii z korporacją NTT, Nippon Telegraph and Telephone Corporation. Ta umowa pozwoli 300 000 pracowników NTT na dostęp do wszystkich 3300 biur IWG na świecie. Takie innowacyjne umowy, podobnie do ogłoszonej wcześniej w tym roku umowy z bankiem Standard Chartered na 95 000 kart członkowskich, potwierdzają wiodącą pozycje na rynku biur flex, gdzie biznes wspiera pracowników z każdej branży dostarczająć wszystkie możliwe rozwiązania wspierające pracę hybrydową.