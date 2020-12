Michał Grabikowski dołączył do Savillsa

Autor: PropertyNews.pl

Dodano: 30 lis 2020 12:20

W ramach umacniania pozycji Savills na południu Polski, do firmy dołączył Michał Grabikowski, który objął stanowisko menadżera regionalnego we Wrocławiu. Będzie on świadczył kompleksowe usługi doradcze dla najemców powierzchni biurowych, korzystając z bogatego doświadczenia zdobytego na lokalnym rynku w trakcie dotychczasowej kariery.