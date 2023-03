Jako lider zespołu Cost Management w Cushman & Wakefield Michał Kloch prowadzi własny zespół kosztorysantów i jest odpowiedzialny za nadzór nad kosztami procesów budowlanych na każdym etapie inwestycji oraz przygotowanie raportów i analiz kosztowych. Michał doradza również klientom w zakresie kontraktowania oraz zasiada w zespole zarządzającym działem Project & Development Services.

Temat optymalizacji kosztów to jeden z kluczowych punktów w strategii każdego dewelopera oraz najemcy na rynku nieruchomości w Polsce. Rosnące ceny materiałów budowlanych, coraz droższa eksploatacja budynków i utrudniony dostęp do finansowania projektów nieruchomościowych nakłada na project managerów tego typu inwestycji dużą odpowiedzialność w zakresie efektywnego zarządzania budżetem. Tym bardziej cieszymy, że ponownie dołącza do nas Michał Kloch. Jego dotychczasowe doświadczenie i know-how będą stanowiły mocne wsparcie praktyki Project & Development Services w świadczeniu najwyższej jakości usług dla naszych klientów – komentuje Andrew Frizell, Head of Project & Development Services Poland.