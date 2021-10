Michał Kwinta na czele Mindspace w Polsce

Wzrastająca popularność przestrzeni biurowych typu flex, doskonałe zarządzanie powierzoną powierzchnią biurową, świetny zespół i wysoka jakość usług oraz niezwykle pozytywne opinie dotychczasowych klientów Mindspace Koszyki sprawiły, że rynek polski, jest jednym z tych, gdzie operator od lat odnosi znaczące sukcesy. To właśnie w warszawskim oddziale, pomimo pandemii, poziom obłożenia w III kwartale 2021 roku oscylował na poziomie 90 proc.. Wynik ten utwierdza właścicieli Mindspace w przekonaniu, że Warszawa to bardzo dobre miejsce do eskalacji biznesu i poszukiwania nowych możliwości inwestycyjnych. Rozwój sieci Mindspace w Warszawie powierzono Michałowi Kwincie, który z Mindspace Koszyki związany jest od początku jego funkcjonowania.

Michał Kwinta, wprowadzając Mindspace na polski rynek w 2017 roku, objął stanowisko Senior Community Managera. Obecnie pełni rolę City Lead Poland i odpowiada przede wszystkim za rozwój sieci i działalność operacyjną Mindspace w Warszawie. Nadal koordynuje aktywności leasingowe oraz bieżącą współpracę z agentami nieruchomości i najemcami.

– Serdecznie gratuluję Michałowi Kwincie awansu na stanowisko City Lead Poland. Jestem przekonany, że pod jego kierownictwem Mindspace w Polsce będzie rozwijał się każdego dnia i - tym samym - umacniał swoją pozycję wśród kluczowych graczy na polskim rynku nieruchomości biurowych. Fakt, iż Mindspace Koszyki już kilka lat temu z sukcesem wpisał się na mapę nowoczesnych przestrzeni typu flex w Polsce, to przede wszystkim wynik ciężkiej pracy Michała i jego zespołu – powiedział Yotam Alroy, Współzałożyciel i dyrektor ds. rozwoju biznesu w Mindspace.

– Jestem bardzo szczęśliwy, iż w nowej roli odpowiedzialny będę za dalszy rozwój Mindspace w Polsce. Dostrzegam ogromny potencjał rynku elastycznych powierzchni biurowych, dlatego zamierzam w pełni wykorzystać możliwości rozwoju stojące przed Mindspace i wzmacniać jego pozycję na polskiej arenie biznesowej. Jestem przekonany, że kolejne lata będą dla tego sektora równie niezwykle obiecujące, jak do tej pory. Gdy w 2017 roku otworzyliśmy Mindspace Koszyki, przestrzeń coworkingowa kojarzyła się głównie z freelancerami, jednoosobowymi firmami i start-upami. Teraz biura w Mindspace wynajmują również korporacje, globalne firmy z różnych branż, które dostrzegły nową jakość pracy w takich miejscach. Ogromnie nas to cieszy, ponieważ codziennie staramy się, aby Mindspace Koszyki był nie tylko przestrzenią biurową, ale też miejscem, które inspiruje do działania i nawiązywania kontaktów – powiedział Michał Kwinta, City Lead Poland w Mindspace.