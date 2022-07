Michał Piasek dołączył do Colliers

Do grona ekspertów Colliers dołączył Michał Piasek, który objął stanowisko Associate Director w zespole Corporate Finance & Living Services.

Michał Piasek ma czternastoletnie doświadczenie.

Do obowiązków Michała Piaska będzie należało wsparcie działu Corporate Finance & Living Services we wszystkich obszarach jego aktywności.

Szeroko pojęte doradztwo, biznes transakcyjny, wsparcie przy procesach nabycia spółek (M&A), wejścia na giełdę i pozyskiwanie kapitału, w tym na rozwój biznesów operacyjnych to czeka Michała Piaska.

Michał Piasek to ekspert z ponad czternastoletnim, wszechstronnym doświadczeniem biznesowym, które zdobywał w branży nieruchomości, energii odnawialnej oraz w obszarze pozyskiwania kapitału dla firm, w tym start-upów. Specjalizuje się w przeprowadzaniu transakcji, modelowaniu finansowym, łączeniu i nabywaniu spółek (M&A), doradztwie strategicznym i inwestycyjnym zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym.

Restauracja, bar, kawiarnia - szukasz lokalu do wynajęcia lub na sprzedaż? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Początki kariery związał z brytyjskim rynkiem doradczym – pracował m.in. w PwC UK czy w Grant Thornton UK. Następnie przez kilka lat zajmował stanowiska kierownicze w funduszu inwestycyjnym Henley Investment Management (w Londynie) i spółce nieruchomościowej Globalworth (w Warszawie), gdzie odpowiadał m.in. za realizację wielomilionowych transakcji kupna i sprzedaży nieruchomości. Jego dorobek transakcyjny zawiera między innymi nabycie Lumen & Skylight, Warsaw Trade Tower czy Rondo Business Park.

Posiada tytuł Chartered Financial Analyst (CFA) – jeden z najbardziej prestiżowych w branży finansowej, przyznawany przez amerykański CFA Institute – oraz Chartered Accountant (CA). Poza działalnością biznesową zaangażował się w edukację – prowadził wykłady i szkolenia z zakresu modelowania finansowego w nieruchomościach dla studentów Szkoły Głównej Handlowej.

- W strategii Colliers bardzo ważna jest kompleksowość usług, umożliwiająca wsparcie klientów na każdym etapie podejmowania decyzji biznesowej. Jestem przekonana, że bogate międzynarodowe i międzysektorowe doświadczenie Michała, z którym miałam już okazję współpracować w ramach struktur Urban Land Institute, okaże się cenne w pracy całego naszego zespołu i przyniesie realne korzyści w rozwoju biznesowym naszych klientów działających zarówno w Polsce, jak i za granicą. Dziś to m.in. interdyscyplinarne podejście i holistyczne spojrzenie na procesy biznesowe stanowią o konkurencyjności, dlatego stale wzbogacamy nasz zespół o ekspertów najwyższej klasy – mówi Dorota Wysokińska-Kuzdra, Senior Partner, dyrektor działu Corporate Finance & Living Services na region Europy Środkowo-Wschodniej.

- Cieszę się, że dołączam do firmy, której podejście biznesowe jest mi bardzo bliskie i koncentruje się na udzielaniu klientom zintegrowanej usługi, dostosowanej do ich indywidualnych potrzeb. Moje wieloletnie doświadczenie zdobyte na rynku brytyjskim i polskim, ale także działalność w różnych sektorach dały mi szeroką perspektywę potrzeb klientów i bogatą wiedzę, jak je zaspokajać, zapewniając najlepsze warunki do stałego rozwoju – mówi Michał Piasek, dyrektor w dziale Corporate Finance & Living Services w Colliers.

Dział Corporate Finance & Living Services kompleksowo wspiera klientów w zakresie doradztwa strategicznego, pozyskiwania różnych form finansowania dłużnego oraz kapitałowgo, a także usług w sektorze living, od analiz i doradztwa, poprzez transakcje, kończąc na wsparciu operacyjnym w ramach zarządzania najmem i sprzedażą. Eksperci działu służą swoim doświadczeniem również na każdym etapie tworzenia platform inwestycyjnych dla wszystkich klas aktywów: nieruchomości z sektora living, biur, obiektów magazynowych i produkcyjnych, różnego rodzaju obiektów handlowych i mixed-use, hoteli, a także data centre, life science oraz nowej gałęzi nieruchomości opartej na budownictwie modułowym.