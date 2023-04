W ramach nowego stanowiska Michał Stanisławski odpowiedzialny będzie za kompleksowe nadzorowanie strategii finalizacji procesów inwestycyjnych nieruchomości Panattoni w Polsce. Ponadto stanie się podstawowym kontaktem dla inwestorów zainteresowanych nabyciem aktywów z krajowego portfela firmy oraz ich doradców. W dalszym ciągu będzie również pozyskiwał kapitał na rozwój platformy deweloperskiej oraz ściśle współpracował z zagranicznymi oddziałami Panattoni w zakresie rynków kapitałowych.

Nieruchomości przemysłowe od lat są jednym z najatrakcyjniejszych aktywów inwestycyjnych, a ich pozycja nieustannie wzmacnia się w kontekście rynku. Popyt najemców, silny wzrost czynszów, dostęp do finansowania oraz stabilne fundamenty sektora przemysłowego i logistycznego sprawiają, że Polska jest bardzo atrakcyjnym kierunkiem inwestycji. Dotyczy to zwłaszcza nowoczesnych magazynów klasy A, zgodnych z wymogami ESG i odpowiadających kryteriom nowoczesnych najemców i operatorów. Duża liczba inwestorów docenia te trendy i dąży do zwiększenia swojej ekspozycji na najwyższej jakości aktywa oraz najbardziej perspektywiczne lokalizacje. Dokładnie to oferuje Panattoni – mówi Michał Stanisławski, Head of Asset Dispositions w Panattoni.