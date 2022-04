MLP Group wzmacnia zespół odpowiedzialny za rozwój w Niemczech

MLP Group zyskało doświadczonego specjalistę w dziedzinie nieruchomości, który będzie wspierał dalszy rozwój dewelopera w Niemczech i Austrii.

MLP Group sukcesywnie umacnia swoją pozycję w Europie, szczególnie na rynku niemieckim i austriackim, które mają strategiczne znaczenie dla Grupy.

Potwierdzeniem tego jest wzmocnienie zespołu MLP Group odpowiedzialnego za ekspansję za naszą zachodnią granicą.

Do nowego biura w Kolonii dołączył Andreas R.W. Wahlen, który obejmując stanowisko menedżera ds. rozwoju biznesu i akwizycji będzie odpowiedzialny m.in. za obsługę bieżących i nowych projektów oraz koordynację procesów transakcyjnych w zakresie przejęć na rynku niemieckim i austriackim.

Szerokie kompetencje w branży nieruchomości

Andreas R.W. Wahlen posiada szeroką wiedzę i doświadczenie w zakresie leasingu i akwizycji w branży nieruchomości komercyjnych. Przed dołączeniem do MLP Group pracował m.in. jako konsultant w firmie doradczej RheinReal Immobilien. W ostatnim czasie pełnił funkcję starszego konsultanta w dziale Doradztwa i Usług Transakcyjnych w departamencie Przemysłu i Logistyki niemieckiego oddziału CBRE, jednej z największych na świecie firm doradczo-inwestycyjnych obsługujących sektor nieruchomości.

- Naszym celem jest umacnianie pozycji na rynku europejskim. Dlatego sukcesywnie wzmacniamy zespół odpowiedzialny za rozwój w Niemczech i Austrii. Dzięki zatrudnieniu Andreasa Wahlena zyskujemy doświadczonego specjalistę w dziedzinie nieruchomości, który bardzo dobrze zna lokalny rynek i z pewnością zapewni nam silny impuls do dalszego zwiększenia skali działalności w tej części Europy. Zakładamy, że do 2024 roku inwestycje w Niemczech i Austrii będą stanowiły co najmniej 50 proc. naszego portfela - podkreślił Radosław T. Krochta, prezes zarządu MLP Group.

- Bardzo cieszę się z dołączenia do profesjonalnego i zmotywowanego zespołu MLP Group. Jestem przekonany, że będę mógł przyczynić się do dalszego rozwoju firmy i sprawić, że stanie się ona w Niemczech i Austrii znaczącym, innowacyjnym graczem – stwierdził Andreas Wahlen, Manager Business Development & Acquisitions MLP Group.

Dynamiczny rozwój działalności

MLP Group uruchamiając nowe biuro w Kolonii rozszerza swoją obecność w Niemczech. Aktualnie realizuje projekty w Berlinie, Unnie, Schwalmtal/Mönchengladbach i Gelsenkirchen. W przygotowaniu jest wiele kolejnych projektów - Grupa podpisała już szereg umów rezerwacyjnych na zakup nowych gruntów pod kolejne Business Parki i parki logistyczne na terenie Zachodniej Europy.