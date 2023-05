CPI Property Group rozbudowuje warszawskie struktury działu Leasing Office. Nowym Senior Leasing Managerem został Maciej Skubiszewski.

CPI Property Group (CPIPG) to największy właściciel nieruchomości komercyjnych w Czechach, Berlinie i regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Maciej Skubiszewski będzie odpowiadać za realizację strategii najmu.

Także za komercjalizację i rekomercjalizację powierzchni w biurowcach z portfolio CPIPG.

Na nowym stanowisku Maciej Skubiszewski odpowiada za realizację strategii najmu oraz komercjalizację i rekomercjalizację powierzchni w biurowcach z portfolio CPIPG – Central Tower, Concept Tower oraz Chałubińskiego 8 (CH8). Raportuje bezpośrednio do Karola Klina – Head of Leasing Office. Dział odpowiada za wynajem ponad 560 000 mkw. powierzchni w 24 warszawskich biurowcach (w tym m.in. Warsaw Spire i Warsaw Financial Center) o wartości przekraczającej 1,7 miliarda euro.

Dwunastoletnie doświadczenie w zakresie wynajmu powierzchni komercyjnych Maciej Skubiszewski zdobywał po stronie agencyjnej. Karierę rozpoczynał w Vertigo Property Group, gdzie pracował jako negocjator. Następnie przez blisko 7 lat związany był z Knight Frank Poland – na stanowiskach Senior Negotiator, Leasing Manager oraz Head of Landlord Representation.

Po przejściu do Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. objął pozycję dyrektora Biura Wynajmu i Komercjalizacji. Jest współzałożycielem platformy Deskpicker, która umożliwia znalezienie najlepiej dopasowanej do potrzeb elastycznej powierzchni biurowej. Maciej jest absolwentem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, gdzie uzyskał dyplom magistra inżyniera na kierunku Gospodarka Przestrzenna oraz dyplom magistra na kierunku Zarządzanie w Turystyce.

Bardzo się cieszę, że do naszego zespołu dołącza specjalista o długoletnim doświadczeniu w wynajmie. Biurowce z portfela CPIPG, którymi zajął się Maciek – Central Tower, Concept Tower oraz CH8 wymagają znajomości specyfiki środowiska pracy, a co za tym idzie – potrzeb, zarówno korporacji, średnich czy mniejszych firm, jak i instytucji państwowych. Najlepszym spektrum kompetencyjnym może na tym polu wykazać się właśnie manager, który przez lata reprezentował profesjonalne firmy, pośredniczące w najmie powierzchni biurowych – komentuje Karol Klin, Head of Leasing Office w CPI Property Group Polska.

Restauracja, bar, kawiarnia - szukasz lokalu do wynajęcia lub na sprzedaż? Zobacz oferty na PropertyStock.pl