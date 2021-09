Monika Rajska-Wolińska Człowiekiem Roku w plebiscycie Prime Property Prize 2021

Stęskniła się pani za biurem?

Monika Rajska-Wolińska, Chief Executive Officer CEE Colliers: Bardzo. Teraz już przychodzę codziennie i - jak to mam w zwyczaju - zaczynam dzień od rundki po biurze.

Restauracja, bar, kawiarnia - szukasz lokalu do wynajęcia lub na sprzedaż? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Chce pani namierzyć spóźnialskich?

Absolutnie nie. U nas nie ma takiej kontroli. W ogóle jestem zwolennikiem zachęcania i angażowania, a nie nakazywania. Ta filozofia zdaje egzamin. Pokazała to nasza ostatnia, globalna ankieta badającą zaangażowanie pracowników. W Polsce odpowiedziało na nią ponad 96 proc. zatrudnionych w naszej firmie osób. Okazało się, że poziom zaangażowania był wyższy niż podczas ostatniego badania dwa lata temu, choć już wtedy był on na tyle wysoki, że organizator badania - firma Kincentric (dawniej Aon) przyznała nam tytuł najlepszego pracodawcy, więc jest powód do dumy.

To wtedy się pani ze szczęścia rozpłakała?

Tak, bo to jest najlepsza nagroda dla lidera.

Czego pani najbardziej brakowało podczas home office?

Współpracowników. Udało mi się stworzyć unikatową kulturę organizacji. Ludzie u nas po prostu bardzo dobrze się czują. To było moje marzenie, gdy 11 lat temu przejmowałam zarządzanie firmą od Hadley’a Deana. Postanowiłam wtedy, że zrobię wszystko, aby nasi pracownicy mogli realizować swoją pasję do nieruchomości, a klienci mieli przyjemność ze współpracy z nami.

Co to są „fajerwerki Moni”?

Zaczęło się od biura, które zaaranżowaliśmy na podstawie badań osobowości naszego zespołu. Kilka lat temu był to pionierski pomysł. Zrezygnowaliśmy właściwie z zamkniętych gabinetów. Ja też go nie mam. Dzisiaj wiele firm ma imponująco zaaranżowane biura, ale nasze, mimo ośmiu lat, wciąż robi wrażenie. Ostatnio usłyszałam od kolegów z oddziału kanadyjskiego, że uważają nasze biuro za najładniejsze w całym Colliers. Bardzo często na naszych globalnych, wewnętrznych spotkaniach występuję jak wzorowa uczennica i dzielę się naszymi polskimi pomysłami. W pewnym momencie koledzy nazwali je żartobliwie „fajerwerkami Moni”. Na początku to były hot deski, a teraz obejmują już bardzo wiele innych dziedzin, np. dotyczących ESG czy digital marketingu. Uważam, że trzeba się chwalić, bo mamy czym – choćby ogromną rzeszą zdolnych i pracowitych ludzi. Czasem jednak brakuje nam wiary w siebie.

1

2

3