Bez nowych i doświadczonych ludzi nie ma biznesu, który mógłby odnieść sukces. W marcu nieruchomości powitały w nowych rolach postacie, które wspierają zespoły, projekty deweloperskie i wyzwania we wszystkich niszach branży. Kim są?

Maciej Jodkowski jest uznanym prawnikiem transakcyjnym z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu i nadzorowaniu różnego typu transakcji w sektorze nieruchomości, w tym transakcji typu asset i share deal na rozmaitych etapach procesu inwestycyjnego. W ostatnich tygodniach podjął nowe wyzwania w Greenberg Traurig.

Od miesiąca REINA Company zasilana jest przez Joannę Turalską, która wspiera pracę zespołu jako Leasing & Team Coordinator oraz Michała Baranowskiego, który pełni funkcję Business Development Managera.

Dominika Żak, podpora należącej do CCC firmy DeeZee zmienia w niej swoją rolę, a jej miejsce zajmie Maciej Marchwicki.

Przed dołączeniem do Echo Investment, Judyta Sawicka pracowała w Globalworth Poland. W nowej firmie przejmie rolę rolę Head of Investment & Divestment.

Michał Białas w poszerzonym zarządzie R7 będzie odpowiedzialny za rozwój firmy, rozbudowę portfela nieruchomości oraz wsparcie leasingu.

Przed współpracą z R7 przez pięć lat związany był z Grupą Accolade.

Michał Tykarski dołącza do zarządu spółki IAI S.A. jako odpowiedzialny za rozwój produktu e-commerce oraz business development. Na poprzednim stanowisku w tej firmie odpowiedzialny był w szczególności za akwizycję i onboarding merchantów oraz wyniki sprzedażowe platformy. Wcześniej pracował m.in. w Boston Consulting Group.

Savills zmienia strukturę, a w ślad za tym poszerza swój polski zarząd: Emilia Arciszewska, Michał Bryszewski i Tomasz Król - to ich wyłoniono do nowych ról spośród dotychczasowych dyrektorów poszczególnych linii biznesowych.

Arkadiusz Labudda odpowiadał do tej pory za otwarcie sześciu obiektów hotelowych, zlokalizowanych przede wszystkim w różnych miejscowościach wypoczynkowych w Polsce. Od marca przejmuje funkcję prowadzenia Hotelu Number One w Gdańsku, należącego do Grano Group.

Dariusz Kafara w warszawskim oddziale CPI Property Group odpowiada od marca m.in. za utrzymanie maksymalnego poziomu komercjalizacji w dwóch sieciach parków handlowych z portfolio grupy – CityMarket i STOP SHOP.

Łukasz Chudziak, który w roli Senior Associate wesprze dział reprezentacji najemców biurowych, właśnie w tym miesiącu dołączył do zespołu ITRA Polska.

Jako lider zespołu Cost Management Michał Kloch prowadzi w Cushman & Wakefield własny zespół kosztorysantów i jest odpowiedzialny za nadzór nad kosztami procesów budowlanych na każdym etapie inwestycji oraz przygotowanie raportów i analiz kosztowych.

Rada Nadzorcza spółki PHH Hotele, należącej do Grupy Kapitałowej Polski Holding Hotelowy, powierzyła funkcję prezesa zarządu Anecie Wodyk. Wcześniej była związana m.in. z związana z Polskim Holdingiem Nieruchomości S.A., gdzie odpowiadała za projekty hotelowe i nadzór operacyjny m. in. nad działalnością Regent Warsaw Hotel.

Małgorzata Bochenek, jako dyrektorka ds. Rozwoju Biznesu i Transformacji w IKEA Retail, będzie kierowała zarówno dotychczasowym obszarem, jak i Digital.

Od początku swojej drogi zawodowej była związana z obszarem HR w sektorze finansowym.

Do grona dyrektorów regionalnych Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego dołączyła Magdalena Mucha, dyrektor generalna hotelu Hilton Gdańsk.

Zmiany w LCP Properties. Do zespołu dołączyła Magdalena Kowalewska, aby zarządzać portfelem inwestycyjnym parków handlowych i nowoczesnych powierzchni magazynowych typu SBU oraz nadzorować działania deweloperskie realizowane przez grupę. Stanowisko dyrektora ds. ekspansji objął Krystian Modrzejewski, który będzie odpowiedzialny za realizację strategii firmy.

Michał Świerczyński będzie odpowiedzialny za działania operacyjne portfela G City Europe o wartości 2,3 miliarda euro, zarządzając częścią retailową biznesu, a także działaniami dewelopmentowymi firmy skoncentrowanymi obecnie nie tylko na centrach handlowych, ale również mieszkaniach na wynajem.

Urszula Matej-Bil, jako członek zarządu odpowiedzialny za marketing i komunikację w EPP, zajmuje się m.in. zarządzaniem komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną firmy, koordynacją działań marketingowych w zarządzanych obiektach oraz obszarem public affairs.

Nominację na Członka Zarządu Gleeds Polska przyjął w tym miesiącu Jacek Kostrzewski. Będzie odpowiadał za kształtowanie strategii spółki, zarządzanie jej działalnością oraz dalszy rozwój firmy na polskim rynku.

Na koniec marca Budimex poinformował o zmianach w swoim zarządzie, do którego weszła Silvia Rodríguez Hueso, która od 20 lat związana jest z spółką zależną Budimeksu, Ferrovial Construction.

