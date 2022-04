MVGM stawia na zarządzanie mieszkaniami w sektorze PRS. Zespół rośnie

Przemysław Dobieszyński dołączył do Działu Zarządzania Nieruchomościami Mieszkaniowymi kierowanego przez Agnieszkę Nowak.

Będzie odpowiedzialny m.in. za działania związane z rozwojem nowej linii biznesowej firmy, jaką jest zarządzanie mieszkaniami w sektorze najmu instytucjonalnego.

Przemysław Dobieszyński ma ponad 15-letnie doświadczenie w obszarze nieruchomości komercyjnych, a swoją karierę w segmencie PRS rozpoczął w momencie jego pojawienia się na polskim rynku. Przed dołączeniem do MVGM pracował dla Resi4Rent – był jednym z pierwszych specjalistów zatrudnionych w spółce, gdzie tworzył standardy budowy oraz wyposażenia obiektów PRS, a także dedykowane procedury administracyjne. Odpowiadał za kompleksowy proces zarządczy nieruchomości przeznaczonych na wynajmem – od projektowania poprzez odbiory techniczne i komercjalizację, aż po nadzór nad codziennym funkcjonowaniem lokali. Wcześniej pracował m.in. dla sieci hoteli Hilton w Wielkiej Brytanii oraz pełnił rolę dyrektora ds. technicznych w grupie CPI Hotels w Warszawie. Jako Residential Operations Manager w MVGM, Przemysław jest odpowiedzialny za pracę zespołu ds. zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi, wdrażanie i rozwój standardów zarządczych oraz profesjonalne doradztwo klientom w zakresie wszystkich usług i działań dotyczących funkcjonowania nieruchomości. Do jego obowiązków należy również budowanie stabilnych i długoterminowych relacji z właścicielami nieruchomości oraz ich najemcami.

- Jednym z filarów, na których zbudowaliśmy i rozwijamy MVGM w Polsce są ludzie. Doświadczony i zgrany zespół specjalistów to dla mnie największa wartość, jaką może mieć firma. Przemysław to osoba, która jest ekspertem w swojej dziedzinie, co więcej – tworzył i nadal rozwija usługi w zakresie najmu instytucjonalnego od początku istnienia tego segmentu na polskim rynku nieruchomości. Wierzę, że jego wiedza i kompetencje przyniosą wiele korzyści również naszym klientom. W tym roku stawiamy na mocny rozwój w sektorze PRS. Rośniemy w mkw., które sukcesywnie zasilają nasze portfolio zarządcze, w związku z tym, naturalną tego konsekwencją jest wzmocnienie naszego zespołu - komentuje Agnieszka Nowak, dyrektor zarządzająca MVGM.

MVGM zadebiutowało w sektorze PRS w Polsce w zeszłym roku. Od tego czasu firma zbudowała portfel ponad 1200 mieszkań dostępnych w ramach najmu średnio i długoterminowego, którymi zarządza m.in. dla Polskiego Funduszu Rozwoju Nieruchomości, Aurec Capital oraz Zeitgeist.