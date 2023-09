Anna Wysocka była zaangażowana w projekty obejmujące wszystkie rodzaje aktywów handlowych – od centrów handlowych, przez parki handlowe, centra typu convenient, inwestycje mixed-use, przestrzenie handlowe w inwestycjach mieszkaniowych po centra outletowe.

Specjalizuje się w tworzeniu i realizacji strategii komercjalizacji i rekomercjalizacji, a także pozyskiwaniu nowych zleceń, zarówno z zakresu obsługi komercjalizacji powierzchni handlowych, jak i multidyscyplinarnych mandatów (zarządzanie nieruchomościami, P&DS, powierzchnie biurowe). Współpracowała m.in. z Adventum, Blue City, Cromwell, Strabag, Leroy Merlin, Lincoln Properties AEW, Multi, GTC, Deka Immobilien.

Wcześniej pracowała w międzynarodowych agencjach CBRE i JLL, gdzie kierowała zespołami ds. wynajmu powierzchni handlowych.

Anna Wysocka wykorzysta ekspercką wiedzę i szerokie kompetencje, kierując działem New Business Development w Nhood Services Poland. Będzie odpowiedzialna za stworzenie i wdrażanie strategii New Business Development koncentrującej się na obecnych kompetencjach spółki. Jej głównym zadaniem będzie budowanie relacji z istniejącymi oraz potencjalnymi partnerami w celu poszerzenia portfolio klientów, w tym firm z branży nieruchomości komercyjnych, korzystających z usług Nhood Services Poland na zasadach agencyjnych.

Cieszę się, że dołączyłam do zespołu Nhood Services Poland i będę mogła wesprzeć organizację w jej rozwoju. Jestem pod ogromnym wrażeniem doświadczenia oraz osiągnięć firmy nie tylko na polskim rynku, lecz również w pozostałych 10 krajach, w których działa. Jednak przede wszystkim jestem pod ogromnym wrażeniem ludzi, z którymi będę miała możliwość pracować, ich otwartości, doświadczenia oraz podejścia do współpracy – mówi Anna Wysocka, dyrektor działu New Business Development w Nhood Services Poland.