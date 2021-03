Nie żyje Yann Gontard. Przegrał walkę z COVID-19

Yann Gontard dołączył do Sodexo Polska On-site Services w 2007 r., pełniąc w nim do maja 2020 funkcję Dyrektora Generalnego. Pod koniec 2012 r. objął stanowisko CEO Central Europe. Od 2015 r. Yann pełnił funkcję CEO of Corporate Segment for Central & Eastern Europe, a od 2018 r. zajmował stanowisko CEO Corporate Services in charge of Poland, Austria, Czech Republic, Hungary, Romania, Switzerland.

Wcześniej, Yann Gontard był, m.in. prezesem Gazety Poznańskiej i Expressu Poznańskiego.