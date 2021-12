Nobu Hotel Warsaw z nowym dyrektorem generalnym

Szczycący się 22-letnią karierą w branży hotelarskiej oraz rozległą wiedzą i doświadczeniem w zakresie marek luksusowych, nowy dyrektor będzie zarządzał obiektem, którego spektakularne otwarcie odbyło się w 2020 roku.

Bogate doświadczenie Stefana Bauera z pewnością pozwoli utrzymać wysoką jakość usług w hotelu i tym samym podkreśli wartości marki Nobu Hospitality.

Stefan Bauer rozpoczął swoją karierę w branży w 1999 roku w londyńskim hotelu Hilton Park Lane, a następnie dołączył do zespołu Hilton Toronto, gdzie zajmował stanowisko kierownika ds. gastronomii. Swoje doświadczenie w zakresie gastronomii w hotelarstwie rozwijał dalej na stanowiskach kierowniczych w obiektach Hilton Gatwick Airport oraz w nowo otwartym hotelu Hilton Beijing Wangfujjing.

W latach 2010-2012 pełnił funkcję Dyrektora Regionalnego ds. Gastronomii na Europę Północną i Środkową w sieci Hilton Worldwide, a od 2012 roku – Dyrektora Regionalnego ds. Gastronomii na Europę Wschodnią, Rosję, Turcję i Izrael.

Od 2020 roku pełnił funkcję Dyrektora Generalnego hotelu The Bridge, MGallery Accor we Wrocławiu, a wcześniej pracował w luksusowych obiektach należących do sieci Curio Collection by Hilton.

- Jestem zaszczycony faktem, że mogę stać się częścią tego wyjątkowego zespołu i wraz z nim przyjmować w Nobu Hotel Warsaw gości szukających wyjątkowych wrażeń. Inspirując się japońską filozofią, pragnę kontynuować sukces tej kultowej marki, która łączy w sobie dobrą kuchnię, design i jakość usług na nowym, najwyższym poziomie - komentuje Stefan Bauer.

Zespół Nobu Hotel Warsaw pragnie podziękować i wyrazić słowa uznania dla poprzedniego dyrektora generalnego, Anthony’ego Campaniaris, za jego ogromne zaangażowanie oraz świetną organizację pracy zespołu, a także życzyć powodzenia podczas kolejnego otwarcia hotelu Nobu.