W Accor nastąpiła nominacja Omer Acar na stanowisko CEO Raffles & Orient Express i Kamal Rhazali na stanowisko Secretary General and General Counsel w dywizji Luxury & Lifestyle.

Omer Acar został powołany na stanowisko CEO Raffles & Orient Express. Jego nominacja zacznie obowiązywać 1 marca 2023 r. Jako wybitny specjalista w dziedzinie luksusowego hotelarstwa, Omer jest uznanym liderem o wysokich standardach i dogłębnej znajomości sektora luxury. Dzięki temu wzbogaci struktury Accor o rozległą wiedzę i pasję do marek, pomagając rozwinąć potencjał Raffles i Orient Express na całym świecie. Omer będzie pracował w Nowym Jorku, podlegając bezpośrednio Sébastienowi Bazinowi w Executive Committee „Luxury & Lifestyle” i ściśle współpracował z pozostałymi dyrektorami generalnymi tej dywizji. Aby zwiększyć zasięg i rozpoznawalność Grupy w Stanach Zjednoczonych, Omer przejmie również odpowiedzialność za reprezentowanie Accor na rynku północnoamerykańskim.

Omer Acar posiada stopnie naukowe Hotel Institute Montreux i Hawaii Pacific University oraz certyfikat uzyskany na Cornell University. Karierę rozpoczął w Four Seasons na różnych stanowiskach operacyjnych w kilku hotelach w Stanach Zjednoczonych i Egipcie. W 2005 roku przeniósł się do Harrodsa w Anglii jako dyrektor grupy Food & Beverage, w 2006 roku został mianowany dyrektorem generalnym hotelu Ritz w Paryżu, a następnie w 2011 roku przeniósł się do Royal Monceau Raffles na tym samym stanowisku. W 2014 roku dołączył do Katara Hospitality jako dyrektor zarządzający na Europę i Amerykę, gdzie nadzorował 18 hoteli, w tym Plaza w Nowym Jorku, Peninsula w Paryżu, Carlton w Cannes, Excelsior w Rzymie, Grosvenor House i Savoy w Londynie.

W związku z nową strukturą Accor powołuje Kamal Rhazali na stanowisko Secretary General and General Counsel dywizji „Luxury & Lifestyle” z bezpośrednim raportowaniem do Sébastiena Bazina. Nominacja wejdzie w życie z 1 lutego 2023 roku.

W nowej roli Kamal będzie wspierał tworzenie dywizji Luxury & Lifestyle, określanie jej strategii oraz zapewnianie konsekwentnej realizacji. W ramach swojego stanowiska będzie również zaangażowany w transakcje M&A (fuzji i przejęć). Jednocześnie będzie ściśle współpracować z dyrektorami generalnymi marek luksusowych i lifestylowych, a także koordynować funkcje prawne, handlowe oraz związane z talentami i kulturą dywizji. Kamal Rhazali będzie pełnił również funkcję członka Executive Committee dywizji Luxury & Lifestyle oraz członka Zarządu Grupy.

Kamal ukończył kilka studiów prawniczych na Sorbonie i został przyjęty do paryskiej palestry w 2005 roku. Karierę rozpoczął w czołowych międzynarodowych kancelariach prawniczych we Francji, a następnie w Dubaju, gdzie doradzał międzynarodowym korporacjom oraz czołowym inwestorom instytucjonalnym i funduszom państwowym. W 2013 roku dołączył do Katara Hospitality, jednego z renomowanych właścicieli luksusowych hoteli na świecie jako radca prawny i sekretarz zarządu. Na tym stanowisku brał udział we wszystkich strategicznych decyzjach i kierował rozbudową portfela kultowych hoteli Katara Hospitality, nabywając m.in. Plaza w Nowym Jorku, Grosvenor House i Savoy w Londynie, Carlton w Cannes i Excelsior w Rzymie.

