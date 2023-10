CPI Property Group (CPIPG), właściciel nieruchomości komercyjnych w Czechach, Berlinie i regionie Europy Środkowo-Wschodniej, powołał Monikę Wąż na dyrektora Centrum Handlowego Ogrody w Elblągu.

Monika Wąż jest obecna na rynku nieruchomości od ponad 12 lat.

Nowa dyrektor będzie odpowiadać za organizację pracy.

Także za działalność operacyjną największego i najpopularniejszego centrum handlowego w regionie.

Na rynku nieruchomości, w sektorze property management, Monika Wąż jest obecna od ponad 12 lat. Przed objęciem stanowiska dyrektora Centrum Handlowego Ogrody, przez 10 lat związana była z Centrum Riviera w Gdyni, gdzie przez ostanie 2 lata pracowała jako Menadżer ds. Operacyjnych. Kierowała zespołem odpowiedzialnym za bieżące funkcjonowanie oraz administrację galerii. Wcześniej zatrudniona była w warszawskim biurze Mayland Real Estate. Jest absolwentką Administracji na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz magistrem w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem z dyplomem Politechniki Białostockiej. Ukończyła również Wyższą Szkołę Administracji Publicznej.

Nowa dyrektor będzie odpowiadać za organizację pracy oraz działalność operacyjną największego i najpopularniejszego centrum handlowego w regionie. Ogrody w Elblągu to 42 000 m kw. nowoczesnej powierzchni, na której mieści się ok. 110 sklepów oraz punktów usługowych, w tym: H&M, Reserved, TK Maxx, New Yorker, Carry czy RTV Euro AGD i Media Markt. Operatorem spożywczym jest sieć Carrefour.

Bardzo się cieszę, że stanowisko dyrektora w największym obiekcie handlowym z portfolio CPI Property Group w Polsce objęła doświadczona specjalistka w zakresie property management. Liczymy, że doświadczenie Moniki, a także doskonała znajomość procesów operacyjnych, pomogą Ogrodom nie tylko w umocnieniu pozycji regionalnego lidera, ale przede wszystkim sprawią, że centrum stanie się jeszcze bardziej atrakcyjne zarówno dla klientów, jak i najemców – komentuje Beata Krawczyk, Head of Asset Management Retail w CPI Property Group Polska.

CPI Property Group jest właścicielem i zarządcą ponad 272 000 mkw. powierzchni handlowej, dostępnej w 23 obiektach, zlokalizowanych w 20 regionalnych miastach w Polsce oraz warszawskich biurowcach. Na portfel składają się: sieć centrów handlowych Vivo!, Centrum Handlowe Ogrody w Elblągu, Galeria Orkana w Lublinie oraz dwie sieci parków handlowych – STOP SHOP i CityMarket. Łączna wartość obiektów wynosi przekracza 430 mln EUR.

