Nowa dyrektor ds. ESG w Savills IM

Emily Hamilton będzie pracowała w głównej siedzibie firmy w Londynie, a zakres jej obowiązków obejmie koordynację globalnej strategii zrównoważonego rozwoju Savills IM, wyznaczanie standardów korporacyjnych firmy i podejścia do kryteriów ESG (ochrona środowiska, społeczna odpowiedzialność, ład korporacyjny). Działania te obejmą również współpracę z zespołami funduszy na całym świecie, zarówno na poziomie portfolio nieruchomości, jak i poszczególnych aktywów. Emily Hamilton będzie odpowiedzialna za wspieranie zespołów we wdrażaniu wymagań inwestorów w zakresie ESG, raportowanie i monitorowanie oraz za współpracę z najemcami w celu pełnego wdrożenia zasad zrównoważonego rozwoju w poszczególnych aktywach i całej działalności.

Savills IM jest sygnatariuszem Zasad Odpowiedzialnego Inwestowania (PRI), zobowiązujących firmy do stosowania kryteriów inwestycyjnych popieranych przez ONZ.

Od 2014 r. firma składa sprawozdania z przejrzystości działań w odniesieniu do sprawozdawczości w ramach PRI, a w 2020 r. uzyskała najwyższą ocenę „A+” w zakresie strategii i zarządzania, utrzymując jednocześnie ocenę „A” w zakresie nieruchomości. Savills IM jest również członkiem organizacji Global Real Estate Sustainability Benchmark, a sześć funduszy zarządzanych przez firmę w 2019 roku uzyskało status Green Star.

Przed dołączeniem do Savills IM, Emily Hamilton pracowała w spółce Grosvenor Britain & Ireland, będącej częścią Grosvenor Group. Pełniła w niej funkcję zastępcy Dyrektora ds. zrównoważonego rozwoju, a następnie występowała w roli doradcy w zakresie zmiany kluczowej rynkowej strategii spółki dotyczącej spraw klimatycznych. Karierę zawodową rozpoczęła jako doradca ds. zrównoważonego rozwoju w Capita Symonds, gdzie pracowała nad projektami z zakresu planowania infrastruktury środowiskowej i społecznej. Następnie pełniła funkcję specjalisty ds. zrównoważonego rozwoju na University of East London, a w 2013 roku dołączyła do Grosvenor. Ukończyła studia magisterskie w dziedzinie środowiska, nauk przyrodniczych i społecznych na University College London, jest też członkiem Instytutu Zarządzania i Oceny Środowiska (IEMA). Emily Hamilton pełniła wcześniej funkcję Dyrektora Zarządu w Better Buildings Partnership (społecznie), a obecnie jest mentorem w fundacji Heart of the City oraz kuratorem w National Park City Foundation, organizacji charytatywnej, której celem jest umożliwienie społecznościom w Londynie i innych miastach życia w bardziej ekologicznych i zdrowych warunkach. Jej bezpośrednim przełożonym będzie Richard Lake, Globalny Dyrektor ds. ryzyka inwestycyjnego w Savills IM.

