Nowa dyrektor działu powierzchni handlowych w C&W

Jako dyrektor działu powierzchni handlowych (Head of Retail Agency), Beata Kokeli pokieruje zespołem specjalistów, którzy świadczą kompleksowe usługi doradztwa w zakresie rozwoju, pozyskiwania najemców, marketingu strategicznego oraz zarządzania ryzykiem w centrach i parkach handlowych, sklepach przy głównych ulicach handlowych i centrach wyprzedażowych, umożliwiając swoim klientom osiąganie celów biznesowych.

Nowa szefowa działu, w ramach powierzonej roli, będzie koncentrowała się przede wszystkim na rozwoju biznesu i oferty usług doradczych tak, aby jeszcze lepiej wspierać klientów firmy Cushman & Wakefield w realizowaniu ich celów strategicznych w Polsce.

Beata Kokeli ma ponad 20-letnie doświadczenie w sektorze nieruchomości. Wcześniej pracowała zarówno w spółkach deweloperskich, jak i agencjach nieruchomości. Od 2001 do 2008 roku była odpowiedzialna za działalność deweloperską, leasingową i marketingową w duńskiej TK Development Group, a w latach 2008-2012 w polskiej firmie Centrum Development & Investments pełniła funkcję dyrektora handlowego, gdzie zajmowała się opracowywaniem i realizacją strategii marketingowych i handlowych dla bieżących oraz przyszłych projektów inwestycyjnych. W latach 2012-2016 pracowała w CBRE, gdzie była dyrektorem działu zarządzania nieruchomościami i aktywami, a także starszym dyrektorem działu powierzchni handlowych. Specjalizowała się w rozwoju usług dla klientów operujących na rynku powierzchni handlowych. W lipcu 2016 roku rozpoczęła współpracę z TriGranit na stanowisku szefa ds. zarządzania aktywami, a od 1 lipca 2017 r. do marca 2019 r. pełniła funkcję dyrektora zarządzającego TriGranit Polska i była odpowiedzialna za działalność operacyjną polskiej spółki, strategię portfolio, zarządzanie aktywami i nieruchomościami oraz działalność leasingową. W ramach podstawowych obowiązków polegających na nadzorowaniu całego portfela nieruchomości TriGranit złożonego z projektów biurowych i handlowych, wspomagała procesy pozyskiwania i rozwijania nowych aktywów. W 2019 roku, jako senior advisor, head of group office leasing, w związku akwizycją firmy TriGranit przez Revetas Group, była odpowiedzialna za procesy wynajmu powierzchni biurowych na terenie CEE.

Beata jest absolwentką Wyższej Szkoły Zarządzania na kierunku marketing i zarządzanie. Studiowała na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku filologia angielska, a także ukończyła podyplomowe studia Executive MBA w Akademii Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Posiada licencje pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości.

- Na czele działu powierzchni handlowych Cushman & Wakefield w Polsce stanęła osoba z niezwykle bogatym i wszechstronnym doświadczeniem w obszarze nieruchomości komercyjnych. Jestem przekonany, że zespół naszych specjalistów pod kierunkiem Beaty będzie jeszcze skuteczniej doradzać, wspierać i podejmować wyzwania stawiane nam przez klientów – mówi Charles Taylor, partner, dyrektor biura Cushman & Wakefield w Polsce.