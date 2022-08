Nowa dyrektor finansowa i operacyjna w REDD

Duże wzmocnienie w REDD Group. Dorota Grzywacz została CFOO

Grzywacz odpowiada za szczegółowe procedury finansowe oraz organizacyjne w REDD Group.

Ma przygotować firmę do szybkiego skalowania biznesu oraz do wejścia na nowe rynki.

- Przed nami niezwykle intensywny czas i kilkukrotne wzrosty, dlatego dużym wyzwaniem dla Doroty będzie spełnianie coraz bardziej rygorystycznych standardów operacyjnych i finansowych. Cieszymy się, że pozyskaliśmy nowy talent do naszego zespołu i to właśnie nowa CFOO ma nas przygotować do szybkiego skalowania biznesu oraz gotowości do wejścia na nowe rynki – mówi Tomasz Ogrodzki, CEO REDD Group.

W każdej firmie bardzo ważne jest to, jak radzi sobie ona w ciągle zmieniającym się środowisku. Szczególnie w ostatnich latach firma musi szybko zareagować, dostosowując modele biznesowe i wprowadzając konieczne transformacje. Praca w firmie z takim potencjałem jak REDD Group, może być ekscytująca – przyznaje Dorota Grzywacz, CFOO REDD Group.

Przez ostatnie lata Dorota Grzywacz pracowała jako Dyrektor Finansowy i Operacyjny w iProspect Polska Sp. z o.o.