Stanowisko Dyrektora Generalnego Hoteli Radisson Blu i Park Inn by Radisson w Krakowie objęła Andreea Cheratoiu, od 15 lat związana z Grupą Hotelową Radisson.

Andreea Cheratoiu objęła stanowisko Dyrektora Generalnego Hoteli Radisson Blu i Park Inn by Radisson w Krakowie.

Andreea Cheratoiu jest od 15 lat związana z Grupą Hotelową Radisson.

Andreea Cheratoiu posiada 20-letnie doświadczenie pracy w branży hotelarskiej. Do Grupy Hotelowej Radisson dołączyła w 2007 roku jako kierownik recepcji Radisson Blu w Bukareszcie. 5 lat później awansowała na stanowisko Dyrektora Operacyjnego obiektu. Z posadą Dyrektora Generalnego pierwszy raz zmierzyła się w 2014 r. w hotelu Park Inn by Radisson w Jekaterynburgu. Od 2017 r. natomiast była odpowiedzialna za działalność trzech hoteli z grupy w Rydze. 3 lata temu Andreea Cheratoiu trafiła do Polski, aby zarządzać warszawskim Radisson Blu Sobieski. Teraz przyszedł czas na Kraków.

Kraków to moje ulubione miejsce w Polsce. Jestem bardzo szczęśliwa oraz zaszczycona, że mogę zarządzać dwoma hotelami Grupy Hotelowej Radisson w tym mieście. Chcę jeszcze bardziej poznać miasto, aby w pełni połączyć się z lokalną społecznością i zrozumieć potrzeby gości hotelowych – powiedziała Andreea Cheratoiu Dyrektor Generalny Radisson Blu i Park Inn by Radisson w Krakowie.

Andreea Cheratoiu pochodzi z Rumunii, jest absolwentką administracji w biznesie oraz zarządzania w turystyce i hotelarstwie na Academy of Economy Studies oraz Romanian-American University w Bukareszcie. W wolnym czasie uwielbia gotować i czytać oraz jeździć na nartach lub rowerze.

Restauracja, bar, kawiarnia - szukasz lokalu do wynajęcia lub na sprzedaż? Zobacz oferty na PropertyStock.pl