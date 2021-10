Nowa dyrektor generalna Hyatt Place Kraków

W III kwartale 2022 r., przy Błoniach krakowskich, zostanie otwarty pierwszy w Polsce hotel marki Hyatt Place.

Operator obiektu - Hotel Professionals Management Group - rozpoczął właśnie intensywny okres przygotowania hotelu do otwarcia, za który na miejscu odpowiedzialna będzie dyrektor generalna Beata Kowalczyk.

Beata Kowalczyk z branżą hotelarską związana jest od niemal 30 lat. Absolwentka kierunku Marketing i Zarządzanie na Oxford Brooks University posiadająca dyplom MBA, specjalizuje się zarówno w procesach „pre-opening” obiektów hotelarskich, jak również w ich późniejszym zarządzaniu. Pierwsze prawdziwe szlify menedżerskie zdobyła będąc jednym z managerów „Opening Teamu” w Sheraton Grand Kraków. Aktywnie wprowadzała kolejne odsłony marki Sheraton jako Property Brand Culture Trainer oraz Green Belt projektów innowacyjnych Lean Six Sigma. Już jako dyrektor generalny otwierała takie hotele jak: Szafran Hotel, Metropolitan Boutique Hotel oraz w ramach sieci Design Hotels: Metropolis Design Hotel, Inx Design Hotel, a ostatnio Esperanto Design Hotel i Mango Resort & SPA. Kończąc studia podyplomowe z zakresu Business Intelligence & Controling oraz uzyskując uprawnienia Nauczyciela Turystyki doskonale łączy bieżącą pracę z ciągłym rozwojem, współpracuje z uczelniami krakowskimi, wiążąc pasje i miłość do hotelarstwa z jego promocją i nauczaniem młodych kadr. Beata mieszka i pochodzi z Krakowa, a w wolnych chwilach odkrywa uroki zapomnianych regionów Polski.

- Przed nami stoi niesamowite wyzwanie ponownego wprowadzenia sieci Hyatt na polski rynek. Hotel Hyatt Place Kraków będzie produktem „Select service for the Most Selective” - niespotykanym na ten moment w mieście. Jestem dumna, że Hotel Professionals Management Group oraz Inwestorzy obdarzyli mnie zaufaniem i powierzyli zadanie zarządzania tym unikalnym obiektem – mówi Beata Kowalczyk, Dyrektor Generalna Hyatt Place Kraków.

Restauracja, bar, kawiarnia - szukasz lokalu do wynajęcia lub na sprzedaż? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Pierwszy w Polsce hotel marki Hyatt Place powstaje przy ul. 3 Maja w Krakowie, w sąsiedztwie Błoń krakowskich i stadionu Wisły, jest doskonale skomunikowany zarówno ze Starym Miastem, jak i lotniskiem. Hotel realizowany w 4-gwiazdkowym standardzie, charakteryzować się będzie nowoczesnym, a jednocześnie przytulnym wystrojem, zaoferuje 216 przestronnych pokoi, około 150 mkw. powierzchni konferencyjnej, fitness, a także lobby bar i restaurację.