Nowa dyrektor HR w MediaMarktSaturn Polska

Dagmara Seliga została Dyrektor HR w MediaMarktSaturn Polska, zastępując na tym stanowisku Marię Tykałowicz. Dagmara Seliga dołączyła do zespołu w marcu br. i jest odpowiedzialna za budowanie strategii dotyczącej zasobów ludzkich oraz wdrażanie jej w całej organizacji, m.in. w obszarze rekrutacji, mentoringu oraz programów rozwoju i oceny kompetencji pracowników.

Dagmara Seliga jest profesjonalistką w dziedzinie HR, certyfikowanym trenerem i psychologiem organizacyjnym z 15-letnim doświadczeniem w zakresie strategicznego partnerstwa biznesowego, nauki i rozwoju talentów w międzynarodowym środowisku. Nowa Dyrektor HR MediaMarktSaturn Polska to ekspert z obszaru budowania potencjału organizacyjnego, rozwoju pracowników, a także projektowania i dostarczania rozwiązań edukacyjnych. W ciągu kilkunastu lat pracy zawodowej przeszkoliła kilka tysięcy osób, tworząc rozwiązania rozwojowe i skutecznie je wdrażając na wielu szczeblach organizacji.

W MediaMarktSaturn inwestujemy w rozwój pracowników, ponieważ doskonale wiemy, że zaangażowani, zmotywowani i wykwalifikowani pracownicy są kluczem do sukcesu każdej organizacji. Cieszymy się, że do naszego zespołu dołączyła Dagmara Seliga. Jej wiedza, doświadczenie oraz umiejętności interpersonalne będą dla nas ogromnym wsparciem w budowaniu silnego zespołu i tworzeniu wyjątkowych miejsc pracy, które będą atrakcyjne zarówno dla obecnej kadry, jak i przyszłych pracowników. Mamy nadzieję, że nasza nowa polityka personalna będzie mocnym filarem w naszej strategii i przyczyni się znakomicie do realizacji naszych celów biznesowych – mówi Alpay Güner, CEO MediaMarktSaturn Polska.

Dagmara Seliga jest absolwentką Psychologii Doradztwa Zawodowego i Organizacji na Uniwersytecie Łódzkim oraz studiów podyplomowych na SWPS w zakresie Psychosomatyki. Ukończyła Szkołę Trenerów w Laboratorium Edukacji i Psychoterapii, Szkołę Terapii Krótkoterminowej BSFT, posiada Certyfikat Coacha ICC.