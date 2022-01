Nowa dyrektor HR w Netto

Wcześniej, przez kilkanaście lat, odpowiadała za zarządzanie personelem w Tesco, gdzie trafiła z innej sieci spożywczej – HIT. Doświadczenie z firm o profilu handlowym, wywodzących się z różnych rynków, z pewnością przyda się nowej dyrektor w kierowaniu zespołami w firmie o duńskich korzeniach, której w ostatnim czasie przybyło tysiące pracowników do tej pory związanych z brytyjską siecią.

Nowa dyrektor HR Netto posiada bogate doświadczenie w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi w branży retail. Od wielu lat wspiera biznes w realizacji celów poprzez kreowanie i wdrażanie strategii oraz działań HR, stawiając przy tym na pozyskiwanie i rozwój talentów oraz kształtowanie przyjaznej kultury organizacyjnej niezależenie od pochodzenia firmy. Specjalizuje się również w budowaniu różnorodnych i odpowiedzialnych społecznie organizacji poprzez tworzenie oraz wdrażanie innowacyjnych i docenianych projektów z obszaru CSR i Diversity.

Przed dołączeniem do Netto Joanna Lenartowicz przez ponad 17 lat pracowała dla Tesco w Polsce. Przygodę z brytyjską siecią zaczęła w 2003 r. na stanowisku HR managera sklepów, obejmując następnie kolejne stanowiska, m.in. HR project managera, szefowej działu Retail HR, wreszcie – Head of HR. W tej roli odpowiadała za 15 tys. pracowników sklepów wszystkich formatów, biura głównego i centrów dystrybucyjnych.

1 grudnia 2021 r. Joanna Lenartowicz dołączyła do Netto Polska, gdzie objęła stanowisko dyrektor HR. W tej roli będzie odpowiadać przede wszystkim za wielopoziomowe zarządzanie zasobami ludzkimi, usprawnianie i wdrażanie nowych procesów w obszarze HR, a także talent management. Ważnym celem stawianym przed nową dyrektor HR jest integracja zespołów Tesco i Netto.

– Dołączenie do Netto w kluczowym momencie transformacji to dla mnie powód do dumy, ale także wyzwanie – mówi Joanna Lenartowicz. – Wierzę, że zrozumienie potrzeb biznesu i pracowników, a także wcześniejsze doświadczenie pozwolą mi na budowanie jednorodnego, zgranego i silnego zespołu Netto Polska. Ważnym aspektem polityki personalnej w najbliższych miesiącach będzie wzmacnianie przyjaznego i otwartego środowiska pracy oraz rozwój kultury organizacyjnej opartej na współpracy, zaangażowaniu i silnych wartościach.