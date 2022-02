Nowa dyrektor i szef ds. rozwoju nieruchomości w MDC²

Ewa Zawadzka posiada ponad 15-letnie doświadczenie na rynku nieruchomości komercyjnych.

Była osobiście zaangażowana i odpowiedzialna za realizację i wynajem powierzchni magazynowych oraz przemysłowych o łącznej powierzchni blisko miliona metrów kwadratowych.

Przed dołączeniem do MDC² pełniła funkcję dyrektora ds. rozwoju w Panattoni, gdzie rozwijała działalność deweloperską oraz nadzorowała pozyskiwanie nowych gruntów w Polsce Południowej. Ewa kierowała również zespołem Land and Development w Prologis, gdzie była odpowiedzialna za zarządzanie inwestycjami w Polsce. Zanim dołączyła do firmy, przez ponad 10 lat pełniła funkcję dyrektora Centrum Usług Logistycznych w FagorMastercook S.A. – części Grupy Fagor.

Ewa Zawadzka jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Uzyskała tytuł magistra ekonomii na kierunku stosunki międzynarodowe. Ukończyła również studia podyplomowe Master of Business Administration na wrocławskim Uniwersytecie Ekonomicznym oraz kurs Certified Commercial Investment Member.

- Bardzo się cieszę, że rozpoczynam nowy rozdział w swojej karierze zawodowej właśnie w MDC². Będę miała okazję współpracować z ludźmi, których znam od lat. Jestem przekonana, że firma stanie się liderem zmian, które są tak potrzebne na polskim rynku nieruchomości przemysłowych – powiedziała Ewa Zawadzka, nowo powołana dyrektor i szef ds. rozwoju nieruchomości.

Ewa Zawadzka dołącza do Działu Rozwoju Nieruchomości, który obecnie składa się z sześciu osób.

- W firmie, w której liczą się wartości, takie jak zaufanie, fair play oraz relacje międzyludzkie zawsze znajdzie się miejsce dla takich osobowości jak Ewa. Jej wkład w rozwój rynku magazynowego w Polsce jest bezprecedensowy i z niecierpliwością czekamy na dalszy rozwój MDC² z Ewą na pokładzie - komentuje Maciej Madejak, Chief Development Officer, założyciel MDC².