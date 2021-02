Nowa dyrektor najmu w Yareal

Z początkiem lutego do zespołu Yareal dołączyła nowa dyrektor ds. wynajmu powierzchni biurowych. Stanowisko to objęła Marta Zawadzka, ekspertka rynku najmu z 15-letnim doświadczeniem zawodowym w branży nieruchomości komercyjnych.

Nowa leasing director będzie odpowiedzialna za realizację strategii najmu projektów biurowych Yareal, w szczególności flagowej inwestycji dewelopera, czyli kampusowego kompleksu LIXA w pobliżu warszawskiego Ronda Daszyńskiego.

- Po kilkunastu latach nieustannego rozwoju Yareal zabiega o zajęcie jeszcze lepszej pozycji na warszawskim rynku biurowym. Kompleks LIXA powstający na bliskiej Woli, czyli w nowym centrum biznesowym Warszawy, będziemy sukcesywnie powiększać o kolejne etapy realizacyjne z obecnych 28 tysięcy mkw. powierzchni biurowej do docelowych 75 tysięcy mkw. Jestem przekonany, że wzmocnienie naszego zespołu kilkunastoletnim doświadczeniem nowej dyrektor do spraw wynajmu przyczyni się do rozwoju projektów biurowych, które będziemy komercjalizować - powiedział prezes Yareal, Eric Dapoigny.

Marta Zawadzka jest absolwentką kilku kierunków magisterskich i podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim i Jagiellońskim, a także na krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej oraz w Szkole Głównej Handlowej i Harvard Business School. W ramach dotychczasowej kariery zawodowej odpowiadała m.in. za koordynację procesu najmu powierzchni biurowej i handlowej oraz współpracę z agentami i najemcami. Marta Zawadzka doświadczenie zdobywała zarządzając leasingiem powierzchni komercyjnych – biurowych i handlowych – m.in. w Avestus Real Estate, NEINVER, Kulczyk Silverstein Properties, TriGranit oraz GTC.

- Praca w Yareal jest dla mnie ambitnym wyzwaniem, w którego realizacji z pewnością przydatne będą doświadczenia i relacje z wcześniejszych, bardzo zróżnicowanych projektów. Uważam, że szczególnie obecnie, w warunkach zmieniającego się rynku, rośnie znaczenie wiarygodności i profesjonalizmu, dlatego z przyjemnością dołączam do zespołu Yareal – powiedziała Marta Zawadzka, nowa dyrektor ds. najmu powierzchni komercyjnych Yareal.