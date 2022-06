Nowa dyrektor regionalna Colliers w Trójmieście

W Trójmieście do lokalnego zespołu Colliers dołączy Izabela Disterheft, która wspólnie z Błażejem Kucharskim będzie odpowiedzialna za rozwój biznesu i budowanie nowych linii biznesowych Colliers na trójmiejskim rynku.

Całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej w Trójmieście przekroczą niebawem 1 mln mkw.

W fazie realizacji znajduje się obecnie blisko 90 tys. mkw. a w planach deweloperów jest kolejne 152 tys. mkw. – mówi Błażej Kucharski, Dyrektor Regionalny Colliers w Trójmieście.

Również pod względem popytu region ten rozwija się niezwykle dynamicznie.

W pierwszym kwartale tego roku wynajęto tu ponad 22 tys. mkw. oraz oddano do użytku 32 tys. mkw. biur, co stawia Trójmiasto na trzecim miejscu pod względem wolumenu nowej podaży dostarczonej na rynek wśród miast regionalnych od początku roku – mówi Błażej Kucharski, Dyrektor Regionalny Colliers w Trójmieście.

Wraz z dynamicznym rozwojem rynku i zmieniającymi się potrzebami klientów rośnie również zapotrzebowanie na nowe usługi, które z ramienia Colliers od czerwca będzie rozwijać dwóch ekspertów.

– Zarówno dynamiczny wzrost podaży i popytu, jak i zmiany rynkowe zapoczątkowane przez pandemię COVID-19, np. wzrost zapotrzebowania na nowe technologie w związku ze zmianą modelu pracy, ale także rosnące znaczenie ESG, inspirują nas do stałego poszerzania kompetencji, zatrudniania najlepszych ekspertów z wszechstronnym doświadczeniem oraz wzbogacania oferty o usługi przyszłości. W ostatnim czasie stworzyliśmy nowe linie biznesowe m.in. ESG, Design&Build, Proptech, Living Services czy People&Places Advisory. Widzimy duży potencjał ich rozwoju także na rynkach regionalnych, takich jak Trójmiasto. Jestem przekonany, że wszechstronne kompetencje i szerokie spojrzenie Izabeli wpłyną na umocnienie naszej pozycji w tym regionie – mówi Paweł Skałba, Senior Partner, Dyrektor Działu Powierzchni Biurowych w Colliers.

Colliers wzmacnia zespół w Trójmieście

Izabela Disterheft, nowa dyrektor regionalna Colliers w Trójmieście, posiada ponad 15-letnie doświadczenie w zakresie rozwoju biznesu, sprzedaży i wynajmu nieruchomości oraz zarządzania nieruchomościami, które doskonale wpisuje się strategię Colliers rozszerzającej zakres doradztwa „Beyond Real Estate”. Przed dołączeniem do Colliers Izabela pełniła obowiązki m.in. New Business Managera w Partners International Premium Real Estate Agency, Prezesa Zarządu Fundacji Interizon - największego polskiego klastra ICT czy Dyrektora Generalnego Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Odpowiadała m.in. za budowanie relacji biznesowych, kierowanie zespołami ekspertów branżowych, zarządzanie projektami unijnymi i budowanie pozycji organizacji na rynku. Izabela jest również aktywna w świecie akademickim jako konsultant ds. kontaktów z biznesem i społecznością lokalną na Uniwersytecie Gdańskim.

– To ogromna satysfakcja dołączyć do zespołu, który wprowadza nową jakość doradztwa wychodzącego daleko poza nieruchomości komercyjne i ma wpływ na kształtowanie rynku nie tylko w Trójmieście, ale w całym kraju i w regionie CEE. Zawsze ceniłam w życiu zawodowym różnorodność wyzwań i możliwość pracy nad wdrażaniem innowacji istotnych dla świata biznesu. Cieszę się, że teraz będę mogła rozwijać się na tym polu w Colliers i jednocześnie przyczynić się do rozwoju samej firmy – mówi Izabela Disterheft, nowa dyrektor regionalna Colliers w Trójmieście.