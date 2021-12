Nowa konsultantka w BNP Paribas RE

Do zespołu BNP Paribas Real Estate Poland dołączyła Agnieszka Witkowska. Jako konsultantka z kilkunastoletnim doświadczeniem w wynajmowaniu nieruchomości komercyjnych weźmie pod swoje skrzydła m.in. budynki biurowe Green2Day we Wrocławiu czy Atrium Tower w Warszawie.

Firma doradcza działająca na rynku nieruchomości wzmacnia struktury i powiększa grono ekspertów do którego dołączyła Agnieszka Witkowska.

Agnieszka posiada kilkunastoletnie doświadczenie rynkowe i jest specjalistką w zarządzaniu wynajmem różnych typów nieruchomości komercyjnych, a także całych portfeli.

Wcześniej, pracując między innymi dla renomowanych polskich i zagranicznych instytucji bankowych czy ubezpieczeniowych, doradzała w kwestiach związanych ze strategiami najmu, negocjacjami i renegocjacjami kontraktów, a także wspierała projekty mające na celu optymalizację kosztów wynajmu powierzchni.



- Ostatnie dwa lata zmieniły oblicze rynku nieruchomości, ale też przyspieszyły wiele zmian, które pewnie gdyby nie pandemia, nie zadziały by się w tak szybkim tempie. Zmieniły też podejście najemców i inwestorów, a wielu z nich zweryfikowało swoje plany. Naszym zadaniem jest odpowiadać na zmieniające się potrzeby klientów, a by robić to na prawdę dobrze, inwestujemy w osoby takie jak Agnieszka, doświadczone i myślące nieszablonowo, dlatego też Agnieszka będzie świetnym wsparciem dla zespołu - mówi Michał Pszkit, Head of Property Management, BNP Paribas Real Estate Poland.

Agnieszka Witkowska, będzie odpowiedzialna za świadczenie kompleksowych usług doradczych dla najemców i właścicieli nieruchomości, a także za wsparcie zarządzania i wynajmu biurowców, którymi opiekuje się BNP Paribas Real Estate.

Jednym z nich jest Green2Day, jeden z ciekawszych obiektów biurowych we Wrocławiu. Wielokrotnie nagradzany budynek, położony po sąsiedzku z Ostrowem Tumskim, zaprojektowało uznane studio architektoniczne Maćków Pracownia Architektoniczna, a wybudowała w 2018 roku firma deweloperska Skanska. Ekologiczny, energooszczędny, legitymujący się certyfikatem LEED Platinium i przyjazny pracownikom biurowiec oferuje obecnie ponad 4 z 17 tys. mkw. całkowitej powierzchni biurowej. Rozlokowana jest ona na trzech kondygnacjach; na pierwszym i trzecim piętrze, a także na parterze. W ostatnich tygodniach Green2Day doczekał się nowej identyfikacji wizualnej i nowej strony internetowej. Kroki, które podjęła firma BNP Paribas Real Estate są początkiem nowych działań skierowanych do obecnych i przyszłych najemców.

- Zależy mi, żeby wydobyć pełen potencjał z budynków, którymi się opiekujemy, oraz żeby obecnym i przyszłym najemcom stwarzać najlepsze warunki do rozwoju ich pracowników, organizacji i projektów biznesowych. Cieszę się, będę mogła to robić w zgranym, multidyscyplinarnym zespole. To, że będę współpracować z architektami i project managerami w ramach jednej organizacji pozwoli mi projektować bardziej złożone rozwiązanie dla klientów - mówi Agnieszka Witkowska, BNP Paribas Real Estate Poland.