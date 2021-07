Nowa szefowa GO Sport Polska zadba o mocną pozycję na rynku

Jako CEO GO Sport Polska Justyna Gościńska będzie odpowiadać za realizację strategicznych celów, jakie stoją obecnie przed firmą.

Jednym z priorytetów jest dalszy rozwój sieci detalicznej w Polsce oraz efektywne zarządzanie wszystkimi procesami biznesowymi w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników na polskim rynku artykułów i odzieży sportowej.

- Bardzo się cieszę, że jestem w Zespole GO Sport. Jestem przekonana, że razem uda nam się wznieść markę do poziomu lidera na polskim rynku. Potencjał rozwoju jest bardzo duży, a nasze plany na przyszłość jeszcze większe. Do nowych wyzwań podchodzę niezmiennie z taką samą pasją i zaangażowaniem, jak wtedy, gdy zaczęłam moją pierwszą przygodę zawodową i był to GO Sport, ponad 18 lat temu. – mówi Justyna Gościńska.

Korzystając ze swojego wieloletniego doświadczenia, nowa CEO będzie również czuwać nad rozwojem e-commerce oraz sieci sprzedaży. Ważnym elementem będzie dla niej także budowanie opartych na zaufaniu relacji z globalnym zespołem Sportmaster, będącym właścicielem GO Sport Polska.

Restauracja, bar, kawiarnia - szukasz lokalu do wynajęcia lub na sprzedaż? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Pracę Justyny Gościńskiej będzie nadzorować Janusz Gembarski, Dyrektor ds. Rozwoju Międzynarodowego Sportmaster.

- Justyna Gościńska jest profesjonalistką o ugruntowanej pozycji z blisko dwudziestoletnim doświadczeniem w branży. Wielokrotnie udowodniła, jak znakomite efekty potrafi osiągać swoim zaangażowaniem. Jestem przekonany, że w GO Sport zaprezentuje swoje najmocniejsze strony, dzięki czemu pomoże Spółce zająć czołową pozycję na rynku artykułów i odzieży sportowej w kraju. – mówi Janusz Gembarski.

Justyna Gościńska rozpoczęła swoją karierę zawodową w GO Sport w 2003 roku. Od tamtej pory zdobywała doświadczenie zarówno w międzynarodowych, jak i polskich korporacjach. W swojej karierze była odpowiedzialna za zakupy, marketing, e-commerce i sprzedaż w firmach: Levi Strauss, Monster Energy i OTCF, który jest właścicielem marek 4F, Outhorn, SportStyleStory.com oraz dystrybutorem Under Armour.

Justyna Gościńska jest związana ze sportem nie tylko zawodowo. Uprawia triathlon, dzięki któremu wie, jak przełożyć cierpliwość i wytrwałość na sukces zarówno w sporcie, jak i biznesie.